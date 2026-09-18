Taboola rinnova e amplia la partnership con Editoria Italia

Marco Zonetti 18 settembre 2026 a

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C'è una storia di fiducia reciproca dietro il rinnovo dell'accordo tra Editoria Italia e Taboola, leader globale nel performance advertising su larga scala e membro di IAB Italia. Una partnership nata nel 2024 con IlGiornale.it che oggi si allarga con entusiasmo a tutte le property digitali del gruppo, abbracciando anche IlTempo.it, Liberoquotidiano.it e Monetaweb.it.

Con questo passo, Taboola conferma di voler essere molto più di un semplice fornitore tecnologico, diventando un autentico compagno di viaggio per Editoria Italia, al suo fianco nel percorso di crescita digitale, mettendo a disposizione soluzioni pensate per valorizzare i contenuti, avvicinare le redazioni ai lettori e trasformare i dati in decisioni più consapevoli. Grazie a tecnologie incentrate sull'intelligenza artificiale, l'obiettivo condiviso è chiaro: rendere l'esperienza di lettura più coinvolgente, rafforzare il legame con il pubblico e aprire nuove strade di crescita per tutto il gruppo.

Fra gli strumenti che accompagneranno questo percorso c'è Taboola Newsroom, una piattaforma pensata per offrire alle redazioni uno sguardo immediato su ciò che funziona: le performance degli articoli in tempo reale, i trend che emergono giorno per giorno, le keyword che stanno catturando l'attenzione del pubblico. Uno strumento prezioso per chi, ogni giorno, lavora per raccontare al meglio l'attualità e intende farlo con tempestività e consapevolezza.

Non solo: Editoria Italia potrà contare anche su notifiche push per raggiungere i lettori nel momento giusto, su desktop e mobile, sui formati Mid-Article, capaci d'integrare con naturalezza contenuti organici e sponsorizzati nell'esperienza di lettura, e su Taboola Feed, che accompagna il lettore anche dopo la fine dell'articolo con proposte personalizzate, invogliandolo a proseguire la navigazione e scoprire altri contenuti.

«Siamo davvero felici di rinnovare e ampliare la nostra collaborazione con Editoria Italia, un gruppo con cui abbiamo costruito negli anni una relazione solida, autentica e basata sulla fiducia reciproca fin dal 2024», ha illustrato con entusiasmo Adam Singolda, CEO e fondatore di Taboola. «Il mercato editoriale italiano è ricco di realtà innovative, che ogni giorno s'impegnano a costruire relazioni sempre più vere con i propri lettori. È a loro che vogliamo continuare a parlare, con l'ambizione di essere il partner tecnologico su cui possono davvero contare, grazie a strumenti all'avanguardia e a un'affidabilità che si costruisce giorno dopo giorno».

«Il rinnovo di questa collaborazione s'inserisce con naturalezza nel percorso di crescita digitale di Editoria Italia e conferma quanto valga una partnership costruita nel tempo, passo dopo passo» ha aggiunto Nicola Speroni di Editoria Italia. «Le soluzioni di Taboola ci hanno aiutato a scoprire nuove opportunità di sviluppo e di revenue che prima non avevamo esplorato. Estendere oggi l'accordo a tutto il gruppo significa credere ancora di più in questo percorso comune e guardare con fiducia al futuro».