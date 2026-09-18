Acea Acqua, al via Edu Camp

18 settembre 2026 a

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Al via il tour nazionale di Acea Acqua Edu Camp, il primo camp che unisce educazione idrica, vela, sport e sostenibilità in un percorso esperienziale dedicato alle nuove generazioni con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza della risorsa idrica. Oggi presso il Porto Turistico di Roma, a Ostia, la tappa che ha coinvolto gli alunni della classe terza della Scuola Nostra Signora di Betlem di Marino (RM), tra i vincitori del contest cinematografico lanciato lo scorso anno nell’ambito del progetto Acea Scuola Educazione idrica. All'evento hanno partecipato Carla Consuelo Fermariello, Presidente della Commissione Scuola del Comune di Roma e Andrea Aliscioni, direttore generale di Acea Ato 2. Attraverso attività educative, giochi a tema nautico ed esperienze pratiche di vela, gli studenti hanno avuto l'opportunità di approfondire temi legati alla tutela dell'acqua, alla sostenibilità ambientale e all'importanza di adottare comportamenti responsabili per la salvaguardia di una risorsa essenziale per la vita. Acea Acqua Edu Camp rappresenta una delle iniziative previste nell'ambito di Acea Scuola Educazione Idrica, il progetto educativo promosso da Acea che da quest’anno è stato esteso a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio nazionale. Il progetto ha coinvolto ad oggi oltre 30.000 studenti nelle attività formative online e più di 2.000 ragazzi nelle visite guidate agli impianti. Il programma prevede percorsi formativi su una piattaforma digitale dedicata, visite presso i siti gestiti da Acea sui territori e la partecipazione al contest nazionale "Gocce di innovazione. L'uso dell'acqua nella tua casa del futuro", attraverso il quale gli studenti sono chiamati a raccontare, mediante un cortometraggio, la propria visione delle tecnologie e delle soluzioni innovative che potranno rendere le abitazioni del futuro sempre più efficienti nella gestione dell'acqua. Tra i temi proposti figurano il risparmio idrico, il riuso e il riciclo della risorsa, le tecnologie intelligenti applicate alle abitazioni, l'efficienza dei consumi domestici e i nuovi approcci "net zero water". Le classi vincitrici hanno ricevuto voucher per l'acquisto di materiale didattico, mentre i finalisti hanno l'opportunità di partecipare alle attività di Acea Acqua Edu Camp, in corso proprio in questi giorni. Il tour, in otto tappe, coinvolgerà gli studenti delle scuole nei diversi territori serviti dalle società idriche di Acea: oltre al Lazio, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Umbria, Campania, Molise e Sicilia.