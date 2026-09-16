Anagrafe tributaria, Casasaco: audizione Leo di grande rilievo per percorso di riforma e prospettive della riforma fiscale

16 settembre 2026 a

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“L’audizione del Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, conclude il ciclo di audizioni dell’indagine conoscitiva della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria dedicata alle misure di contrasto all’evasione fiscale, alla sicurezza delle banche dati e alla tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Un momento di particolare rilievo, che consente di fare il punto sul percorso compiuto e sulle prospettive future.” È quanto dichiara Maurizio Casasco, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.

“Come ha sottolineato il Viceministro, il completamento della riforma fiscale rappresenta un passaggio di grande importanza per il nostro Paese - si legge nella nota-. Un intervento organico, atteso da decenni, che ha l’obiettivo di rendere il sistema tributario più moderno, semplice ed efficace. Un ruolo particolarmente importante è svolto dalle nuove tecnologie, dall’interoperabilità e dall’integrazione delle banche dati. Oggi la sfida non è soltanto disporre di una quantità sempre maggiore di informazioni, ma essere capaci di utilizzarle e valorizzarle in modo intelligente e sicuro, mettendo questo patrimonio al servizio dello Stato e dei contribuenti, garantendo al contempo la loro privacy. L’utilizzo integrato dei dati, l’analisi del rischio e gli strumenti tecnologici consentono infatti di rendere sempre più mirata ed efficace l’azione di contrasto all’evasione fiscale. I risultati raggiunti negli ultimi anni sul fronte del recupero dell’evasione fiscale dimostrano concretamente le potenzialità di questo percorso: è stato infatti raggiunto il record assoluto, con oltre 100 miliardi di euro di recupero di gettito".

"Si tratta di un vero cambio di paradigma, perché utilizzare meglio dati e tecnologie significa poter individuare con maggiore precisione le situazioni a rischio, rafforzando il contrasto all’evasione e, nello stesso tempo, rendendo il rapporto con il Fisco più equo nei confronti di chi rispetta le regole. Fondamentale è proprio la nuova impostazione del rapporto tra Fisco e contribuente, richiamata dal viceministro Leo, fondata su maggiore collaborazione, trasparenza e fiducia reciproca. Questo sviluppo deve però procedere di pari passo con la sicurezza delle banche dati e la tutela della riservatezza dei cittadini. Innovazione ed efficacia non possono prescindere dalla protezione di un patrimonio informativo estremamente delicato e dalla capacità delle istituzioni di garantire standard sempre più elevati di sicurezza. Il lavoro svolto dalla Commissione confluirà nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, attualmente in via di approvazione, che sarà presentato alla Camera dei deputati il prossimo 17 novembre. Il documento consentirà di raccogliere le riflessioni emerse nel corso delle audizioni e di delineare le prospettive future per un’amministrazione tributaria più moderna, efficiente e affidabile, capace di tutelare contemporaneamente l’interesse dello Stato e i diritti dei contribuenti”, conclude.