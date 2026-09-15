Thomas Buberl: "Costruiremo l'AXA del prossimo decennio"

15 settembre 2026 a

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Thomas Buberl, CEO del Gruppo AXA: "Con il nostro nuovo piano, "Growing Forward", costruiremo l'AXA del prossimo decennio, spinti da una chiara ambizione: diventare l'assicuratore meglio posizionato per soddisfare le crescenti esigenze di protezione dei nostri clienti e affrontare l'emergere di nuovi rischi, aumentando organicamente la nostra quota di mercato nelle nostre aree geografiche e linee di business. "Growing Forward" si baserà sulla trasformazione realizzata negli ultimi anni per creare un'AXA più semplice e più forte, completamente focalizzata sul suo core business assicurativo. Questo modello ci posiziona bene per adattarsi a un contesto volatile e offrire performance costanti nel ciclo di mercato.

Nel piano attuale, "Unlock the Future", AXA ha dimostrato la sua capacità di crescere in tutte le aree geografiche e linee di business, grazie a un'execution rigorosa, a un focus più forte sulla soddisfazione del cliente che ha raggiunto livelli record, e alla capacità di innovare per rispondere a nuove esigenze di protezione. Oggi, tutte le nostre aree geografiche e tutti i nostri segmenti di business sono in buona forma e producono ottime performance. AXA beneficia di punti di forza decisivi: una forte diversificazione sia tra i suoi segmenti di business che tra i canali di distribuzione, una scala significativa in tutte le aree geografiche e segmenti di mercato, un brand solido, una expertise tecnica superiore e un bilancio solido.

"Growing Forward" mira ad accelerare questa traiettoria con un'ambizione di crescita più forte, per conquistare ulteriori quote di mercato, guadagnare la fiducia di nuovi clienti e rafforzare la fedeltà dei clienti esistenti. Per sostenere questa ambizione, continueremo a migliorare la nostra competitività attraverso una gestione disciplinata del rischio e del portafoglio, oltre a un forte controllo dei costi. Questa ambizione ci porta a elevare tutti i nostri obiettivi finanziari, mantenendo un attraente payout ratio totale del 75%. Con questo piano, accelereremo anche la diffusione dell'intelligenza artificiale lungo tutta la catena del valore, per migliorare l'underwriting, l'efficienza e la qualità del servizio clienti. Continueremo i progressi fatti negli ultimi anni, sfruttando i nostri dati, strumenti e infrastrutture tecnologiche, il talento, l'expertise e l'impegno dei nostri team, e un ecosistema di partner tecnologici di livello mondiale. Vogliamo anche continuare a migliorare la nostra risposta alle grandi sfide che l'assicurazione deve affrontare: nuovi rischi tecnologici, adattamento ai cambiamenti climatici, aumento dei costi sanitari e invecchiamento delle nostre società. Per mantenere i rischi assicurabili, rendiamo la prevenzione parte integrante delle nostre offerte e servizi. Questo è in linea con il nostro DNA di impegno sociale e ambientale ed è la nostra risposta alle crescenti aspettative dei clienti.

Con "Growing Forward", stiamo costruendo l'AXA del domani: un'AXA ad alte prestazioni e competitiva, innovativa, che ascolta le esigenze dei clienti, un'AXA che contribuisce a una società più resiliente e inclusiva. Siamo fiduciosi di poter garantire una crescita costante degli utili e creare valore a lungo termine per i nostri azionisti. In questo prossimo capitolo, contiamo sull'impegno continuo delle nostre persone e agenti di talento, e continueremo a investire nella nostra forza lavoro per favorire lo spirito imprenditoriale, profondamente radicato nella cultura di AXA".