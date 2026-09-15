Intesa Sanpaolo, Fabio Spagnuolo nuovo Direttore Comunicazione e Immagine

15 settembre 2026 a

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Intesa Sanpaolo cambia al vertice della comunicazione. Fabio Spagnuolo è il nuovo Direttore della Comunicazione del gruppo bancario, subentrando a Paola Musso. Spagnuolo, che dal 2018 guidava l'intero comparto della comunicazione e della pubblicità dell'istituto, assume ora il titolo di Executive Director della Comunicazione e Immagine, con il compito di definire la strategia comunicativa e curare il posizionamento internazionale della principale banca italiana. Nel nuovo assetto organizzativo, Spagnuolo riporterà direttamente a Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer del gruppo milanese.

Il percorso professionale del manager è profondamente radicato all'interno del mondo Intesa Sanpaolo: dopo una prima esperienza nelle relazioni esterne di Sanpaolo IMI, Spagnuolo aveva ricoperto un ruolo nella comunicazione dell'Aeroporto di Torino, sua città d'origine, per poi tornare in Intesa Sanpaolo nel 2014, dove aveva progressivamente assunto la responsabilità prima dell'Innovation Center e successivamente delle campagne pubblicitarie del gruppo guidato da Carlo Messina. Nel suo nuovo incarico, Spagnuolo sovrintenderà alle attività di comunicazione su tutti i fronti strategici del gruppo, da quello istituzionale a quello commerciale, con attenzione al retail, al segmento business, alla promozione dei servizi alla clientela e alla pianificazione delle future scelte di immagine.