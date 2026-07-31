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Barilla e Fondazione intercultura: la partnership continua

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Dal 2000 oltre 53 borse di studio assegnate alle persone Barilla

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Dal 2000 Barilla sostiene i figli delle proprie Persone attraverso esperienze di studio all'estero.  I 53 borsisti sostenuti da Barilla hanno studiato in oltre 60 Paesi, con il Nord America come destinazione principale, seguito da Europa, Sud America e Asia.  L'esperienza Intercultura accompagna gli studenti prima, durante e dopo il soggiorno all'estero, trasformando un periodo di mobilità in un vero percorso di crescita personale e formativa.

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