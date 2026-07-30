Tiberia Hospital tra i vincitori del bando nazionale AGENAS con “CuraMente”, il progetto dedicato alla salute e alla qualità di vita dei grandi anziani

Il programma finanziato nell'ambito del PNRR prevede la presa in carico di persone over 80 attraverso telemedicina, supporto all'aderenza terapeutica, prevenzione del deterioramento cognitivo e contrasto all'isolamento sociale.

30 luglio 2026 a

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Tiberia Hospital, ospedale privato romano accreditato con il SSN parte di GVM Care & Research, è tra i soggetti selezionati a livello nazionale nell’ambito del bando AGENAS dedicato alla presa in carico dei grandi anziani. Il progetto presentato dalla struttura, denominato “CuraMente”, ha ottenuto il finanziamento previsto dal programma e consentirà di assistere 2.378 persone di età superiore agli 80 anni, affette da almeno una patologia cronica e residenti a Roma e nel Lazio.

Il progetto nasce con l’obiettivo di sviluppare un modello integrato, strutturato e continuativo di assistenza, capace di rispondere non soltanto ai bisogni clinici, ma anche alle necessità cognitive, psicologiche e sociali di una popolazione particolarmente esposta a fragilità, comorbidità e perdita di autonomia. Ogni persona inserita nel programma sarà accompagnata attraverso un percorso personalizzato, con il coinvolgimento del caregiver se necessario. Una centrale operativa dedicata coordinerà i contatti, il monitoraggio delle terapie, le iniziative di socializzazione e le attività di follow-up e il raccordo con i professionisti sanitari e con i servizi territoriali.

Le tre principali aree di intervento saranno il miglioramento dell’aderenza terapeutica, la prevenzione del deterioramento cognitivo e il contrasto dell’isolamento sociale. Il percorso comprenderà promemoria personalizzati per l’assunzione dei farmaci, calendari terapeutici digitali, attività di educazione sanitaria, monitoraggi periodici, teleconsulti, valutazioni dello stato cognitivo e iniziative di supporto psicologico e socializzazione, individuali e di gruppo.

“Dietro ogni numero, ogni progetto e ogni finanziamento ci sono persone, famiglie e storie vere. CuraMente nasce dalla volontà di trasformare esperienze difficili – spesso anche personali - e fragilità reali in un progetto capace di generare valore per le persone e per le loro famiglie” – dichiara la dott.ssa Valeria Giannotta, Amministratore Delegato della struttura. “Abbiamo partecipato a questo bando mettendo in campo tutte le competenze, le professionalità e le risorse di Tiberia Hospital. Oggi siamo orgogliosi che il progetto sia stato selezionato e finanziato: ci consentirà di sviluppare modelli innovativi di assistenza, telemedicina, supporto ai caregiver e continuità delle cure per migliaia di grandi anziani, con una presa in carico che non si limiti alla singola prestazione sanitaria, ma che consideri la persona nella sua interezza, tutelandone salute, autonomia, relazioni e qualità della vita”.

La sperimentazione interesserà il territorio di Roma e della Regione Lazio, con particolare riferimento all’area metropolitana romana ed avverrà in collaborazione con le Asl del territorio. Il programma, in partenza dal mese di Ottobre 2026, avrà una durata operativa di 18 mesi, i pazienti eleggibili potranno essere individuati già durante l’accesso ospedaliero, in accordo con la ASL di competenza, sulla base di criteri condivisi di fragilità e complessità assistenziale. Potranno accedere al programma i soggetti di età superiore agli 80 anni, affetti da almeno una patologia cronica e in possesso dei requisiti clinici e organizzativi necessari per partecipare alle attività previste. Per tutte le informazioni sul programma, sui servizi previsti e sulle modalità di partecipazione, sarà possibile contattare direttamente Tiberia Hospital.

I risultati saranno misurati attraverso indicatori relativi all’aderenza alle terapie, alla partecipazione alle attività cognitive e sociali, alla tempestività della presa in carico e alla gestione degli eventuali segnali di allerta (PRO). L’obiettivo di lungo periodo è validare un modello assistenziale scalabile e replicabile, estendibile ad altri contesti territoriali che costruiscano la “sanità del futuro” e alle strutture della rete GVM Care & Research, coniugando innovazione digitale, prossimità delle cure e qualità della relazione con il paziente.