“L'Inizio – Atto I”: La Rage debutta e lancia una nuova visione tra cinema, moda ed eventi

30 luglio 2026 a

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Grande successo per la première di “L’Inizio – Atto I”, il primo cortometraggio firmato La Rage, ideato da Lamine Amine e diretto da Naoufal Hajjab. Un'opera che racconta il percorso di trasformazione, identità e riscatto, segnando l'inizio di un progetto culturale che unisce cinema, moda, musica ed eventi.

La serata, accolta da una lunga standing ovation, ha rappresentato il primo passo di un ecosistema creativo dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti attraverso produzioni cinematografiche, eventi immersivi e collaborazioni artistiche.

Tra gli ospiti è intervenuto anche Luigi Perillo, COO di BKFC Italy, che ha ribadito l'importanza di sostenere iniziative capaci di offrire opportunità concrete alle nuove generazioni. Attraverso Penelope Foundation, da sempre impegnata nella lotta contro bullismo, cyberbullismo e violenza sulle donne, Perillo ha sottolineato come sport, cultura e creatività possano diventare strumenti di inclusione, crescita e riscatto sociale.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche a Marilson Paulo Da Silva, che oltre a far parte della troupe di La Rage, è stato un prezioso collaboratore nell'organizzazione di BKFC Napoli, dimostrando ancora una volta come il talento, l'impegno e la determinazione possano trasformare un percorso difficile in una storia di successo. Dalla strada al successo: è questa la strada che vogliamo continuare a costruire, aiutando i giovani a credere nel proprio futuro e offrendo loro occasioni concrete di crescita attraverso lo sport, la cultura e l'arte.

Con questo primo capitolo, La Rage guarda già al futuro con nuovi cortometraggi, eventi e una linea di abbigliamento, portando avanti una visione riassunta dal suo manifesto: "La rabbia non è la fine, è l'inizio."