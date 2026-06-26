Foto: Artemisia

26 giugno 2026 a

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ArtemisiaLab inaugura un nuovo poliambulatorio e rafforza la propria presenza sul territorio

ArtemisiaLab continua il proprio percorso di crescita con l'apertura di un nuovo poliambulatorio, confermando l'impegno a rendere l'assistenza sanitaria sempre più accessibile, innovativa e vicina ai cittadini. La nuova struttura rappresenta un ulteriore tassello del piano di sviluppo del Gruppo, che negli anni ha consolidato una rete di centri di eccellenza in grado di offrire servizi sanitari di elevata qualità, tecnologie all'avanguardia e un approccio multidisciplinare alla cura della persona.

Il nuovo poliambulatorio mette a disposizione un'ampia gamma di prestazioni specialistiche e diagnostiche, con percorsi dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento delle principali patologie, garantendo anche la possibilità di ottenere una diagnosi immediata in giornata. La struttura offre visite specialistiche in numerose branche della medicina, analisi di laboratorio, diagnostica per immagini con ecografie, radiologia e risonanza magnetica, oltre a servizi di cardiologia, ginecologia, ortopedia, neurologia, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia e riabilitazione, medicina preventiva e check-up personalizzati, garantendo ai pazienti un'assistenza completa in un'unica sede.

L'apertura della nuova sede testimonia la volontà di ArtemisiaLab di investire costantemente nell'innovazione tecnologica, nella qualità delle prestazioni e nella professionalità dei propri medici e operatori sanitari, offrendo ai pazienti percorsi assistenziali completi, rapidi e personalizzati, con tempi di risposta ridotti e diagnosi tempestive.

Con questa inaugurazione ArtemisiaLab consolida ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento nel panorama sanitario, proseguendo un percorso di crescita fondato sull'eccellenza clinica, sull'attenzione alla persona e su un modello di sanità orientato alla prevenzione, all'innovazione e alla prossimità sul territorio.