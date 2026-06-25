Radar Academy stanzia 2,4 milioni di euro per 1.000 borse di studio: al via la caccia ai manager del futuro

• Con un contributo fino a 6.710 euro per allievo, l'iniziativa punta a valorizzare i migliori talenti della Generazione Z e a favorirne l'ingresso nelle grandi aziende. L'83% degli allievi viene inserito in azienda entro sei mesi dal master e il 100% entro 12 mesi. • Formazione, merito e occupazione al centro del piano 2026 della Business School. Coinvolti giovani laureati under 29 con percorsi specialistici ad alta spendibilità professionale. • D'Amato (Radar Academy): “In un Paese che troppo spesso lamenta la fuga dei cervelli, crediamo sia necessario creare opportunità concrete per trattenerli, valorizzarli e accompagnarli verso ruoli di responsabilità”.

25 giugno 2026 a

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Un investimento da oltre 2,4 milioni di euro per sostenere il talento, accelerare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e contribuire alla formazione della futura classe manageriale italiana. È questo l'obiettivo del programma di borse di studio 2026 promosso da Radar Academy, che mette a disposizione 2.409.190 euro destinati a 1.000 giovani laureati e neolaureati under 29 desiderosi di trasformare le proprie ambizioni professionali in una carriera concreta.

L'iniziativa prevede un contributo fino a 6.710 euro e si rivolge a giovani in possesso di laurea triennale o magistrale, accomunati da motivazione, spirito di iniziativa e forte interesse a sviluppare competenze specialistiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

In un contesto economico che richiede profili sempre più qualificati e capaci di affrontare le sfide della trasformazione digitale, dell'innovazione e della sostenibilità, la formazione post-universitaria rappresenta uno dei principali fattori di competitività per le nuove generazioni. Le borse di studio Radar Academy si inseriscono proprio in questa prospettiva, offrendo ai giovani l'opportunità di accedere a percorsi formativi orientati alle esigenze reali delle imprese e accompagnati da esperienze di stage e placement.

I risultati confermano l'efficacia del modello formativo adottato dalla Business School: l’83% degli allievi riceve una proposta professionale a 6 mesi dalla conclusione del master e il tasso di inserimento lavorativo e in stage raggiunge il 100% entro un anno.

«In un Paese che troppo spesso lamenta la fuga dei cervelli, crediamo sia necessario creare opportunità concrete per trattenerli, valorizzarli e accompagnarli verso ruoli di responsabilità - afferma Ernesto D'Amato, Amministratore Delegato di Radar Academy -. Queste borse di studio rappresentano un investimento strategico sul capitale umano e sul futuro del sistema produttivo italiano. Non stiamo semplicemente finanziando percorsi formativi: stiamo offrendo a centinaia di giovani la possibilità di diventare i professionisti, gli innovatori e i manager che guideranno le aziende nei prossimi anni. Le imprese hanno bisogno di competenze, visione e leadership. Il nostro compito è mettere i talenti nelle condizioni di esprimerle al massimo livello”.

L'iniziativa conferma la missione di Radar Academy di costruire un ponte stabile tra università e impresa, favorendo l'incontro tra le aspettative dei giovani e le esigenze del mercato. Un impegno che si traduce in percorsi altamente professionalizzanti e in un modello formativo capace di generare occupazione qualificata, crescita personale e sviluppo economico.

Per la Generazione Z, sempre più orientata alla ricerca di esperienze professionali significative e percorsi di crescita rapidi, le borse di studio Radar Academy rappresentano un'opportunità concreta per trasformare il merito in futuro e il talento in carriera.