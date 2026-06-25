Caldo estremo, ArtemisiaLab al fianco dei più fragili: prevenzione, assistenza e vicinanza per chi è più esposto

25 giugno 2026 a

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Le temperature sempre più elevate rappresentano una delle principali emergenze sanitarie dell'estate. Ondate di calore prolungate possono avere conseguenze serie soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da patologie croniche e cittadini più vulnerabili, rendendo fondamentale un'azione di prevenzione e di supporto costante.

Da sempre ArtemisiaLab pone la salute della persona al centro della propria attività e, anche in occasione dell'emergenza caldo, rinnova il proprio impegno accanto ai pazienti più fragili. La prevenzione non significa soltanto effettuare esami diagnostici, ma anche informare, ascoltare e accompagnare le persone nei momenti in cui il rischio per la salute aumenta.

L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza di adottare comportamenti corretti durante le giornate più calde: mantenersi adeguatamente idratati, evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, seguire con attenzione le terapie prescritte e non sottovalutare sintomi come debolezza, vertigini, affaticamento o difficoltà respiratorie.

Per ArtemisiaLab la medicina è prima di tutto prossimità. Essere presenti significa offrire un punto di riferimento affidabile per chi ha bisogno di assistenza, contribuendo a intercettare precocemente eventuali situazioni di rischio e promuovendo una cultura della prevenzione che può fare la differenza.

L'attenzione verso le persone più deboli non è un'iniziativa occasionale, ma un valore che guida quotidianamente il lavoro del network sanitario. Ogni servizio nasce con la consapevolezza che dietro ogni paziente c'è una persona, con le proprie fragilità, le proprie esigenze e il diritto di ricevere cure di qualità, attenzione e umanità.

In un periodo in cui il caldo mette a dura prova l'organismo, ArtemisiaLab rinnova il proprio messaggio: nessuno deve sentirsi solo. La salute si tutela ogni giorno attraverso la prevenzione, l'informazione e una presenza concreta sul territorio, affinché chi è più vulnerabile possa affrontare l'estate con maggiore sicurezza e serenità.