Candiolo diventa Istituto Nazionale Oncologico: piano da 250 milioni per ricerca e cura

24 giugno 2026 a

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L'Istituto di Candiolo Irccs cambia nome e diventa Istituto Nazionale Oncologico Candiolo (Inoc). L'annuncio è stato dato al ministero della Salute in occasione dei 30 anni dell'istituto, alla presenza del ministro Orazio Schillaci.

Il cambio di identità accompagna un piano di sviluppo decennale sostenuto dalla Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro, nuova denominazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, che investirà 250 milioni di euro per potenziare attività scientifica e assistenziale.

«Dare concretezza al sogno di sconfiggere il cancro significa trasformare la speranza in strumenti sempre migliori di ricerca e cura al servizio del paziente», ha dichiarato la presidente Allegra Agnelli, ricordando il percorso compiuto in quarant'anni e il contributo al cambiamento di paradigma nelle cure oncologiche.

Il piano partirà in autunno e prevede un ampliamento di 35 mila metri quadrati, portando la superficie complessiva oltre i 95 mila metri quadrati entro il 2035. Saranno realizzate nuove sale operatorie e 50 posti letto aggiuntivi, che si sommeranno ai 150 già accreditati.

Elemento centrale del progetto sarà una nuova piattaforma tecnologica destinata a ospitare imaging diagnostico integrato e fino a 15 sale operatorie ad alta tecnologia per chirurgia robotica, mininvasiva e interventistica endoscopica avanzata, ha spiegato il direttore generale Salvatore Nieddu.

Andrea Agnelli, presidente di Inoc, ha sottolineato che Candiolo rappresenta l'unico centro italiano dedicato alla ricerca e cura del cancro al servizio della sanità pubblica realizzato interamente grazie alle donazioni. Un modello che, ha evidenziato, garantisce sostenibilità, indipendenza e capacità di investimento nel lungo periodo.

La nuova denominazione, ha concluso, non rappresenta soltanto un cambio di nome, ma il riconoscimento di un percorso che ha portato l'istituto a diventare un punto di riferimento di livello internazionale.