Università Pegaso: a Milano il convegno “Stato e Libertà”

23 giugno 2026 a

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Il rapporto tra Stato e libertà, uno dei nodi centrali della modernità politica e del dibattito contemporaneo sulla sovranità, è stato al centro del convegno che si è svolto il 22 e 23 giugno a Milano, presso Palazzo Durini, su iniziativa del CRUS – Centro Ricerca sulla Sovranità del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso, diretto dal professor Luigi Marco Bassani.

L'iniziativa ha riunito oltre trenta studiosi provenienti da università e centri di ricerca italiani e internazionali, dando vita a un confronto interdisciplinare tra storici delle istituzioni, filosofi politici, giuristi, sociologi e studiosi delle relazioni internazionali sul ruolo dello Stato nella costruzione dell'ordine politico e nella definizione degli spazi di libertà individuale e collettiva.

Nel corso dei lavori sono state messe a confronto le principali interpretazioni sul ruolo dello Stato nella modernità: da un lato quelle che ne evidenziano il contributo alla costruzione dell’ordine politico, alla tutela dei diritti e alla sicurezza; dall’altro le letture critiche che ne sottolineano gli effetti di centralizzazione del potere e di riduzione delle autonomie.

Attraverso un percorso che ha spaziato dalle monarchie assolute alla globalizzazione, passando per la nascita degli Stati nazionali, le democrazie rappresentative e i totalitarismi del Novecento, studiosi appartenenti a diverse tradizioni del pensiero politico hanno approfondito l’evoluzione del rapporto tra Stato, società e individuo.

In un contesto segnato dal riemergere del dibattito sulla sovranità e dalla crescente complessità delle istituzioni, il convegno ha offerto un'importante occasione di confronto scientifico sui fondamenti dell’ordine politico contemporaneo, confermando il ruolo dell’Università Telematica Pegaso e del CRUS come luoghi di elaborazione culturale e dialogo interdisciplinare.