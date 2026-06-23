La ricetta di Vivenda Spa per l'estate dei bimbi: così il pranzo nei centri estivi diventa salute e gusto

Da quasi cinquant'anni leader nella ristorazione collettiva, l'azienda del Consorzio La Cascina firma la nutrizione estiva dei più piccoli: pasti bilanciati, freschi e a filiera corta per dare energia alle giornate di gioco e sport.

23 giugno 2026 a

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Con la fine dell’anno scolastico e l'inizio dell’estate, migliaia di bambini e ragazzi si preparano a vivere l'esperienza dei centri estivi. Che siano organizzati sempre a scuola, in oratorio o in qualche centro sportivo, le giornate sono riempite da sport, laboratori all'aperto, tuffi in piscina e socializzazione. In questo contesto, l'alimentazione gioca un ruolo tutt'altro che secondario: diventa il vero carburante per sostenere la vitalità dei più piccoli nei mesi più caldi dell'anno.

A garantire che questo carburante sia di massima qualità è Vivenda Spa, azienda del Consorzio La Cascina, che da quasi mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento insostituibile nella ristorazione collettiva per scuole, ospedali e aziende in tutta Italia.

Preparare i pasti per i centri estivi richiede una sensibilità e una competenza specifiche. Le temperature elevate e l'aumento del dispendio energetico legato alle attività ludiche e sportive impongono un cambio di passo rispetto ai menu invernali.

"La nostra missione non è semplicemente 'nutrire', ma educare al benessere attraverso il gusto", dichiara Massimo Montagna vicedirettore operativo della Vivenda Spa per il Centro-Nord Italia. "In estate i bambini hanno bisogno di piatti che uniscano un alto apporto idrico e vitaminico alla massima digeribilità, senza mai rinunciare al sapore".

I menu estivi firmati dalla Vivenda Spa sono il risultato di uno studio approfondito interno all’azienda stessa dove convivono diverse professionalità, dal nutrizionista al tecnologo alimentare. Alla base della loro proposta tre pilastri fondamentali: nutrizione e bilanciamento per un perfetto equilibrio tra carboidrati complessi (per l'energia a lungo rilascio), proteine nobili e grassi buoni; idratazione e freschezza per la massima centralità riservata a frutta e verdura di stagione, ricche di acqua, sali minerali e antiossidanti, fondamentali per reintegrare i liquidi persi con il sudore; appetibilità assicurata da piatti colorati, freschi e invitanti, pensati per stimolare l'appetito dei bambini anche quando il caldo si fa sentire.

Per Vivenda Spa e il Consorzio La Cascina il momento del pranzo nei centri estivi conserva una forte valenza pedagogica. Mangiare insieme ai compagni, scoprire sapori nuovi e imparare l'importanza di non sprecare il cibo sono tappe fondamentali nel percorso di crescita dei cittadini di domani. Con la firma di Vivenda, il pranzo diventa il momento perfetto per ricaricare le pile, ritrovare il sorriso e ripartire, con tutta l'energia possibile, verso il prossimo gioco.