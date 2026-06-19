Acea rafforza la sua presenza nel sud Italia: aggiudicata la gara per la gestione del servizio idrico integrato dell'area sannita fino al 2051

19 giugno 2026 a

a

a

Acea consolida la propria leadership nel settore idrico ampliando ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale. Dopo le aggiudicazioni in diverse aree del Paese (le ultime in Liguria e in Sicilia), Acea entra nel Sannio con un’importante operazione strategica.

È stata infatti aggiudicata ad Acea Acqua Spa la gara, dal valore stimato di oltre 1 miliardo di euro, per la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) dell’area sannita. Acea Acqua sarà il socio privato di Sannio Acque Srl, quest’ultima una realtà mista pubblico-privata costituita al 55% da soci pubblici e al 45% da Acea Acqua Spa.

La concessione, che avrà durata fino al 2051, riguarda un ambito territoriale di grande rilevanza e comprende il comune di Benevento e altri 77 comuni della provincia, per un totale di 272.000 abitanti serviti, distribuiti su una superficie complessiva di 2.088 km², per una rete idrica totale di 5.544 km.

Con questa aggiudicazione, Acea rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come primo operatore nazionale nel settore idrico, confermando il proprio impegno nello sviluppo e nella gestione efficiente di infrastrutture strategiche per il Paese. In particolare, la presenza di Acea in Campania vedrà, anche attraverso gli asset della società Gori Spa (società partecipata da Acea) che si occupa del servizio idrico integrato dell’ambito distrettuale Sarnese Vesuviano, la gestione complessiva di 153 comuni, 2.988 km² di territorio servito, 13.697 km di rete idrica al servizio di 1.667.601 abitanti.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto che conferma ancora una volta la solidità di Acea quale primo operatore infrastrutturale idrico italiano e il valore delle competenze che mettiamo al servizio dei territori – ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Acea –. L’ampliamento della gestione nell’area sannita rappresenta un passaggio

strategico per la nostra azienda. Garantiremo gli investimenti, le competenze industriali e l’innovazione necessari per migliorare la qualità del servizio, sostenere la modernizzazione delle infrastrutture e rispondere alle esigenze delle comunità locali, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio”.

Sannio Acque rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, finalizzato a garantire una gestione efficiente, resiliente e orientata al futuro del servizio idrico, in linea con le migliori pratiche del settore a livello nazionale e internazionale.