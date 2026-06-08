Trofeo Gianni Danieli, il Como trionfa allo stadio Benito Stirpe

08 giugno 2026 a

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Nel cuore, come ogni anno. Un ricordo, quello di Gianni Danieli, che regala emozioni contrastanti: la gioia, il divertimento e la passione di giocare a calcio da una parte, e la commozione nel ricordare il noto fisioterapista sportivo venuto a mancare nel dicembre del 2013 dall'altra. Si è conclusa con un successo straordinario la XII edizione del Trofeo Gianni Danieli, che ha visto la vittoria della kermesse nazionale da parte del Como, capace di bissare il trionfo della passata edizione. In una cornice splendida come quella dello Stadio “Benito Stirpe” di Frosinone si è vissuta una due giorni intensa, dove il calcio e l’entusiasmo hanno reso unica l’atmosfera, complice anche un ottimo afflusso di pubblico che ha riempito e colorato le tribune dell'impianto ciociaro per tutto il weekend. L'evento ha registrato numeri importantissimi anche sul web, con una grandissima visibilità sui canali social ufficiali che hanno registrato migliaia di interazioni, visualizzazioni e condivisioni da parte di appassionati e famiglie da tutta Italia.

Le attività sono scattate sin dalle prime ore del sabato, con le amichevoli del Settore Giovanile del Frosinone Calcio per la conclusione della stagione sportiva, per poi passare all’inaugurazione ufficiale della kermesse, caratterizzata dalla sfilata delle squadre in campo e dalle coreografie delle cheerleader in azione. Nel pomeriggio, con tutte le gare degli Esordienti al via, il manto erboso dello Stirpe è stato teatro di tanti gol, gesti tecnici di rilievo e sorrisi. Nella mattinata di domenica tutte le squadre hanno continuato a giocare e divertirsi, tra le sfide decisive del torneo e le gare amichevoli dedicate alle categorie del calcio femminile e della scuola calcio. Fino ad arrivare alla finalissima del pomeriggio tra Como e Benevento, con i lombardi che hanno battuto i giallorossi aggiudicandosi così la dodicesima edizione e replicando il successo dello scorso anno.

“È sempre un’emozione enorme, a noi piace ricordarlo così – commenta Alessandro Danieli, organizzatore e fratello di Gianni – Amava il calcio, era innamorato della Fiorentina e soprattutto dei giovani. Lo scopo del nostro trofeo è proprio quello di far giocare tutti i ragazzi in questa splendida cornice, permettendo loro di affacciarsi al mondo del calcio con la bontà e la spensieratezza che lo stesso Gianni riportava in ogni aspetto della vita”.

Tanti gli amici e i volti noti presenti all’evento, a partire da Odoacre Chierico: “Andavo sempre a trovare Gianni, era un ragazzo d’oro. Sono sempre presente per ricordarlo con questo evento che dà la possibilità a un mare di ragazzi di divertirsi giocando in uno stadio da Serie A”. Tra le grandi firme del calcio, presente anche Bruno Giordano: “Gianni è un personaggio che ha amato tantissimo il calcio e che qualche anno fa è venuto a mancare in modo assurdo. È giusto ricordarlo insieme ai ragazzi e in una vetrina importante come lo Stirpe, uno stadio splendido in cui non capita tutti i giorni di esibirsi. Il suo ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori”. Presente a bordo campo anche il capitano del Frosinone Calcio, Gabriele Bracaglia: “Questa è un’opportunità bellissima per i ragazzi. L’importante è il loro divertimento, mi auguro che ognuno di loro possa arrivare ad alti livelli”. Il sipario si cala sulla XII edizione, ma l'eco delle emozioni vissute allo Stirpe e il ricordo di Gianni restano più vivi che mai.