“Calici pieni, canili vuoti”: al via a Roma il ciclo di eventi enogastronomici e solidali organizzato da Oscarwine

Il primo appuntamento si terrà sabato 20 giugno 2026 presso l'Excalibur Pub. Il ricavato della serata sarà devoluto per le cure e la liberazione di Margot, un cane anziano recluso dal 2017, e per altre spese veterinarie urgenti.

08 giugno 2026 a

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Oscarwine e ACL ODV presentano “Calici pieni, canili vuoti”, un ciclo di appuntamenti enogastronomici e solidali, finalizzato alla raccolta fondi per sostenere spese veterinarie urgenti.

Il progetto nasce da una tragedia evitabile: il decesso di Milka, una meticcia di pitbull nata nel 2015 e reclusa in canile dal 2017. Dopo nove anni di prigionia, la sua morte è arrivata come diretta conseguenza di cure tardive e disattenzione nei confronti degli animali chiusi nei canili. L'idea di questa iniziativa si sviluppa proprio dal rifiuto di accettare questa realtà come normalità, dall'urgenza di trasformare l'impotenza per una vita spezzata in un'azione concreta, affinché la storia di Milka non si ripeta per gli altri cani condannati all'invisibilità.

Per queste ragioni, il ricavato delle serate sarà devoluto ad ACL ODV, associazione di tutela animale che si occupa da anni di adozioni, attiva nei canili del territorio laziale, per sostenere le spese mediche urgenti, lì dove Comuni e istituzioni si perdono dietro iter burocratici e lungaggini, quando in gioco c’è la vita di un animale.

Il format prevede una degustazione di vini di una cantina selezionata, l'approfondimento della sua storia e l'acquisto dei prodotti, legando ogni data a un obiettivo specifico di assistenza.

Il primo incontro si terrà a Roma, sabato 20 giugno dalle ore 17:30 alle ore 20, presso l’Excalibur Pub in piazza Vescovio. La raccolta fondi della prima serata sarà destinata principalmente alle cure sanitarie di Margot, la sorella di Milka, anche lei in canile dal 2017.

“La raccolta del 20 giugno – spiega Priscilla Di Thiene, responsabile progetti ACL ODV – sarà utilizzata per permettere controlli veterinari approfonditi a questa bellissima meticcia che per quasi dieci anni ha vissuto con la sorella chiusa in una gabbia senza poter calpestare l’erba o correre libera. Con questa iniziativa vogliamo cambiare il modo di chiedere aiuto per i nostri amici a quattro zampe, sensibilizzando al tempo stesso le persone per avvicinarle alle adozioni nei canili. Ogni appuntamento avrà una finalità differente: i partecipanti a ‘Calici pieni, canili vuoti’ saranno parte di un progetto e potranno vedere i risultati concreti del loro sostegno. Solidarietà e trasparenza.”

L'evento inaugurale vedrà protagonista la cantina calabrese Ippolito 1845. Livio Buffo, CEO dell’agenzia di comunicazione Cenacoli e fondatore di oscarwine, illustra lo svolgimento della prima serata: “Sarà possibile prendere parte a una degustazione dei vini della cantina Ippolito 1845. Offriremo tre referenze – una bollicina, un bianco e un rosato vegano – raccontando le tecniche di vinificazione e la storia del produttore. In abbinamento, proporremo una selezione di specialità vegetariane e vegane: una scelta gastronomica inclusiva e contemporanea, pensata per valorizzare le materie prime vegetali attraverso accostamenti capaci di esaltare le caratteristiche organolettiche dei vini in degustazione, dimostrando la versatilità e la qualità di questa cucina. Chiederemo aiuto per salvare delle vite, rispettandone altre a tavola.”

I posti sono limitati. Per partecipare è richiesta la prenotazione