Nations League, Italia sconfitta in finale: la Repubblica Ceca vince 4-2, azzurri a testa alta

07 giugno 2026 a

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Si è chiusa con una sconfitta l'avventura della Nazionale Italiana di calcio a 7 nella finale della Nations League. La Repubblica Ceca si è imposta per 4-2 al termine di una partita intensa e ricca di emozioni, negando agli azzurri il bis dopo il trionfo dello scorso anno.

La finale era iniziata sotto i migliori auspici per la selezione guidata da mister Daniele D'Orto. A sbloccare il match era stato infatti Currelli, che aveva portato in vantaggio l'Italia facendo sognare gli azzurri. La gioia, però, è durata poco: la Repubblica Ceca ha trovato il pareggio prima dell'intervallo, mandando le squadre al riposo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa la sfida è cambiata. I cechi sono entrati in campo con un piglio diverso e, sfruttando forse un calo fisico degli azzurri, hanno piazzato un micidiale uno-due portandosi sul 3-1 e indirizzando la gara sui binari a loro favore.

L'Italia non ha però mai mollato. A riaccendere le speranze ci ha pensato Jorginho, che ha accorciato le distanze e riaperto la contesa. Gli azzurri hanno provato a gettarsi in avanti alla ricerca del pareggio ma proprio sul finire del match è arrivato il definitivo quarto gol della Repubblica Ceca che ha chiuso i conti sul 4-2 e consegnato il trofeo ai centroeuropei.

«C'è amarezza per come è andata la finale – ha dichiarato il presidente della Confederazione Calcistica Italia, Andrea Montemurro –. Dopo il vantaggio di Currelli avevamo la partita in mano, ma non siamo riusciti a mantenere il controllo. La Repubblica Ceca è stata brava a colpire nei momenti decisivi e a chiudere la gara nel finale. Resta comunque un percorso straordinario: arrivare in finale dopo aver vinto la Nations League lo scorso anno ed essere stati vicecampioni del mondo a Curitiba significa che questo gruppo è stabilmente ai vertici del calcio a 7 internazionale. Faccio i complimenti ai nostri avversari per la vittoria e ai nostri ragazzi per l'impegno e la dedizione. Torneremo più forti».

Il secondo posto nella Nations League conferma la Nazionale italiana di calcio a 7 tra le realtà più solide e competitive del panorama internazionale, pronta a recitare un ruolo da protagonista anche nei prossimi appuntamenti.