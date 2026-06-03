Fisco: Casasco (FI): "Patrimonio famiglie non è bancomat, no a nuove tasse"

Foto: LaPresse

03 giugno 2026 a

a

a

"Schlein, Landini e compagni continuano a considerare il patrimonio delle famiglie come un bancomat da cui attingere per finanziare la propria visione statalista. Forza Italia si opporrà con determinazione a qualsiasi ipotesi di nuova patrimoniale". Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Economia del partito.

"Come ha scritto oggi Maurizio Belpietro su La Verità, le patrimoniali in Italia esistono già e cubano ogni anno 50 miliardi di euro di gettito, a cui l’asse Schlein-Landini vorrebbe aggiungere altri 26 miliardi. Il nostro Paese presenta già un livello di tassazione patrimoniale tra i più elevati d'Europa e ogni ulteriore aumento del prelievo finirebbe inevitabilmente per colpire il ceto medio, penalizzando risparmio, investimenti e crescita", prosegue Casasco. Il deputato elenca poi le "numerose imposte" italiane, dall'Imu sugli immobili (le seconde case, terreni, aree fabbricabili) alle imposte di bollo su conti correnti e depositi, sui prodotti finanziari, i veicoli (il super bollo per i veicoli con potenza superiore a 185 kw), su unità da diporto, sulle polizze assicurative, con componente finanziaria. Ancora, l’Ivie sul valore degli immobili esteri, l’Ivafe sulle attività finanziarie depositate su conti esteri e l’imposta di bollo sulle criptoattività.



"Tecnicamente, poi, si definiscono imposte cosiddette 'patrimoniali' anche quelle sui trasferimenti dei patrimoni. Si tratta, in particolare dell’imposta di successione; l’imposta di donazione; l’imposta di registro; l’imposta catastale; l’imposta ipotecaria. Sono tutte imposte che prescindono dal livello di reddito e pertanto non sono progressive. In altre parole, il patrimonio in Italia è già ampiamente tassato, tranne la prima casa, grazie al governo Berlusconi. Per Forza Italia la casa è un bene sacro, il principale patrimonio delle famiglie italiane e spesso il risultato di una vita di impegno, mutui e rinunce. Per questo ci opponiamo con grande fermezza a chi continua a mettere nel mirino il patrimonio immobiliare degli italiani", conclude Casasco.