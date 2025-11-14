La proposta di Casasco sull'oro: "Nessuna tassa ma rivalutazione"

14 novembre 2025 a

"A Landini dico: la proposta di Forza Italia non è una tassa, ma una mera rivalutazione volontaria dell'oro in monete o lingotti (l'emendamento infatti specifica 'in stato grezzo o monetario'), sulla falsariga di una misura che è stata in vigore sino al 31 dicembre 2023, e serve a evitare, in caso di vendita, che sia tassato l'intero corrispettivo anziché solo la plusvalenza. E' una misura che evita la vendita di oro, in monete o lingotti, presso canali illeciti o esteri e che, nella sua struttura logica, non ha nulla di diverso da altre misure di rivalutazione volontaria come quelle dei terreni, degli immobili e delle partecipazioni. Il resto è pura demagogia". Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia di FI.