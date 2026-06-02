TikTok e lusso second hand: come Andrea Liconti ha costruito un business in crescita

Luca Rossignoli 02 giugno 2026 a

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Il mercato del lusso di seconda mano è uno dei segmenti più dinamici dell’economia contemporanea. Borse, orologi e accessori di alta gamma vengono oggi considerati non solo beni di consumo, ma anche asset in grado di conservare valore nel tempo.

Tra gli imprenditori che hanno saputo intercettare questa tendenza c’è Andrea Liconti, che opera a Milano attraverso un modello basato sulla compravendita professionale di articoli luxury usati.

Le radici dell’attività risalgono al 1998, quando Francesco Liconti avviò a Milano una delle prime realtà specializzate nell’acquisto e nella rivendita di beni usati di qualità, contribuendo alla diffusione di un settore che all’epoca era ancora poco sviluppato rispetto agli standard attuali.

Nel corso degli anni l’azienda ha consolidato la propria presenza nel mercato, sviluppando competenze specifiche nella valutazione, autenticazione e selezione di articoli di lusso. Un percorso che ha portato, nel marzo 2020, all’apertura della nuova sede di Via Plinio 3 a Milano, struttura destinata a sostenere l’espansione dell’attività e ad ampliare la capacità operativa dell’impresa.

Nel 2023 Francesco Liconti ha ceduto la maggioranza delle quote societarie e il testimone imprenditoriale al figlio Andrea, che è diventato Amministratore Unico della società, assumendo la guida del progetto e accelerandone la trasformazione digitale.

L’attività parte dall’acquisizione di beni provenienti da privati. Ogni prodotto viene controllato, autenticato, valutato e successivamente inserito nel circuito della rivendita. La differenza rispetto a una semplice attività commerciale è la capacità di conoscere in modo approfondito l’andamento delle quotazioni dei marchi più richiesti, da Chanel a Louis Vuitton, da Rolex a Cartier.

Il profitto nasce dalla capacità di acquistare correttamente e rivendere in modo efficiente. Una dinamica che richiede esperienza, liquidità e una rete consolidata di clienti interessati al settore.

Negli ultimi anni TikTok ha contribuito in maniera significativa alla crescita dell’azienda. Attraverso contenuti che mostrano trattative reali, valutazioni e negoziazioni, Liconti ha reso comprensibile al grande pubblico un’attività spesso percepita come riservata agli addetti ai lavori.

La piattaforma ha permesso di ampliare la notorietà del marchio e di raggiungere utenti provenienti da tutta Italia. Molti venditori arrivano oggi direttamente dai social, trasformando la comunicazione in uno strumento concreto di generazione del business.

Parallelamente, lo sviluppo del canale e-commerce ha consentito di estendere l’operatività ben oltre il territorio milanese, intercettando una clientela nazionale interessata all’acquisto di prodotti di lusso certificati e selezionati.

Oggi l’obiettivo dichiarato è consolidare ulteriormente la presenza dell’azienda nel mercato italiano del luxury resale, costruendo una rete sempre più ampia di venditori e compratori su tutto il territorio nazionale e valorizzando un patrimonio di esperienza maturato in oltre venticinque anni di attività familiare.