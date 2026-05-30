Musica, sport, teatro e food, torna il "Casilino Sky Park"

30 maggio 2026 a

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Un parcheggio in disuso da 20 anni si trasforma nella prima Agorà sospesa di Roma, un luogo dove il cemento smette di essere una barriera. Un limite che si trasforma in opportunità dando vita ad una piazza di 4000 metri quadrati a consumo di suolo zero, in linea con il concetto di sostenibilità ed inclusione, che si prepara ad ospitare una nuova edizione estiva di Casilino Sky Park. A 17 metri d'altezza un tetto che accoglie l'arte e la cultura, in tutte le sue sfumature, forte del suo slogan “Cevojocrede”. Non la solita kermesse estiva, ma un progetto permanente che si svolge in una periferia che non vuole più restare ai margini. Orgogliosamente popolare ma contaminata da diverse etnie, questa originalissima piazza, situata nel quadrante Roma Est nel quartiere Alessandrino, dal 28 maggio al 30 settembre 2026, si accende con i colori della street art per contagiare d'arte e cultura i suoi visitatori.

L'infrastruttura comunitaria firmata Fusolab si articola in ben quattro mesi di grande musica internazionale, sport, cinema e stand-up comedy con vista sul mondo. Nato dall’idea di riuso adattivo il progetto Fusolab (realtà che da oltre vent'anni rigenera il quadrante est), sfocia nello Sky Park, un vero e proprio miracolo sociale che solo l'anno scorso ha accolto 150.000 persone. Il cartellone è stato presentato ufficialmente con un happening d'eccezione al quale hanno partecipato il Sindaco Roberto Gualtieri, che ha dichiarato con soddisfazione: "Per noi è importantissimo che questo luogo esista e svolga un ruolo di infrastruttura sociale nel quartiere. Le periferie sono le parti più vitali di Roma e il lavoro fatto per riqualificarle è sempre più importante e oggi parte anche da qui". Tra i presenti anche i parlamentari Michela Di Biase, Matteo Orfini, Vincenzo Amendola, gli assessori Massimilano Smeriglio e Pino Battaglia, le consigliere Tiziana Biolghini, Linda Meleo, Yuri Trombetti, Manuela Droghei, Daniele Leodori, il presidente del Municipio V Mauro Caliste, Salvatore Nastasi, presidente di Siae e della Festa del Cinema di Roma.

"Casilino Sky Park non è solo un evento: è un'infrastruttura comunitaria permanente - ha spiegato il presidente Dario Minghetti - è un luogo dove i bisogni dei quartieri incontrano l’innovazione sociale. Dove cultura, sport e socialità vanno a braccetto, uno spazio dove si prova a costruire economie, relazioni e legami. Un'operazione dal respiro internazionale nella periferia di Roma Est".

Come il mitico trenino giallo della Casilina, l'obiettivo è accorciare le distanze: tra centro e periferia, tra l'asfalto e il cielo. E per farlo, il cartellone del 2026 mette insieme nomi leggendari della scena internazionale, il meglio della tradizione underground, ma anche cinema, sport, stand-up e teatro e un'area food anche menù unici grazie ad alcune storiche realtà di quartiere.