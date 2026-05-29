29 maggio 2026 a

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Nel giro di tre anni l'intelligenza artificiale generativa ha smesso di essere argomento da convegno e si è trasformata in un'abitudine di consumo. ChatGPT ha superato gli 800 milioni di utenti attivi settimanali, Gemini viaggia oltre i 750 milioni mensili, le AI Overview di Google compaiono su una quota crescente di pagine di risultati e Perplexity ha mostrato che un motore di risposta può funzionare anche senza la lista classica di link blu. Lato impresa, l'AI è ormai parte integrante di customer service, produzione contenuti, analisi dati e supporto alle vendite.

La conseguenza, per chi vende beni o servizi, è strutturale. Una quota significativa di ricerche informative non genera più un click verso il sito che le risolverebbe meglio: viene risolta dentro l'interfaccia stessa dell'AI, che sintetizza più fonti in una risposta unica e cita solo quelle che ha selezionato. L'utente legge il box, valuta i nomi citati e, semmai, approfondisce. Chi non è in quel box non esiste, almeno in quel touchpoint.

Il punto rilevante non è più "se" l'AI sostituirà la ricerca classica. Non lo farà a breve, e in molti settori non lo farà del tutto. La domanda è un'altra: come fa un'azienda a essere trovata da una platea di utenti che oggi oscilla quotidianamente tra Google, ChatGPT, Perplexity e i social? La risposta definisce le quote di mercato dei prossimi anni.

Le PMI italiane di fronte alla doppia visibilità

Per le PMI italiane il tema ha un peso specifico maggiore rispetto ai grandi player. Le grandi aziende dispongono di budget media, brand awareness consolidata e team interni dedicati a SEO e contenuti; le piccole e medie imprese hanno spesso un solo presidio digitale, e quando la SERP si restringe e le risposte AI sintetizzano direttamente sono le prime a perdere terreno. Una pagina che oggi porta lead qualificati può vedere il traffico calare in modo netto se la query corrispondente viene intercettata da un'AI Overview o da una risposta generativa che cita solo competitor di taglia maggiore.

L'errore strategico più comune, in questa fase, è leggere la transizione come una scelta tra due opzioni. Non è così. La SEO tradizionale continua a presidiare la quota maggiore del traffico transazionale ("comprare", "prezzo", "vicino a me", "preventivo"). La GEO, Generative Engine Optimization intercetta le query informative e di confronto, quelle che precedono di settimane la decisione d'acquisto. Una PMI che lavora solo sulla SEO classica perde il funnel alto. Una che insegue solo la GEO senza basi tecniche resta invisibile su Google, dove passa ancora la maggior parte dei carrelli.

Sul mercato italiano operano agenzie strutturate, come I'm Evolution , attiva dal 2003 sul digital marketing per PMI ed e-commerce, che ha consolidato l'offerta su SEO e GEO come filiera integrata. Il senso operativo è semplice: SEO e GEO condividono il sottosuolo, segnali tecnici, autorevolezza, contenuti, e separarle in cantieri scollegati significa duplicare costi e dimezzare risultati.

Best practice SEO: le fondamenta che restano indispensabili

Nessuna strategia di visibilità AI tiene se le basi SEO sono fragili. Per una PMI le fondamenta da presidiare nel 2026 sono identificabili in modo preciso. Salute tecnica del sito: Core Web Vitals nei verdi, indicizzazione pulita, architettura URL logica, esperienza mobile fluida, gestione corretta del crawl budget per i siti con molte pagine. Keyword research orientata agli intenti: meno keyword secche, più long-tail conversazionali, perché sono esattamente le query che gli utenti ora rivolgono sia ai motori sia agli LLM.

Sul piano dei contenuti, pagine di categoria e schede prodotto/servizio vanno trattate come asset editoriali, non come elenchi commerciali. Una scheda con descrizione approfondita, caratteristiche tecniche, contesti d'uso, FAQ e recensioni performa meglio su Google ed è anche un materiale che gli LLM citano più volentieri. Il blog non è morto: resta lo strumento principale per intercettare le query informative e costruire l'autorevolezza tematica del dominio. La link building qualitativa, citazioni da fonti autorevoli, digital PR, menzioni editoriali , continua a essere uno dei segnali più pesanti del ranking organico.

Per le PMI con presidio territoriale (negozi, studi professionali, ristoranti, strutture ricettive, artigiani), la Local SEO è la componente con il ROI più immediato. Google Business Profile curato, recensioni gestite con costanza, schema markup LocalBusiness completo e pagine di città/zona ben strutturate sono interventi a costo relativamente basso che producono visibilità sia su Google Maps sia nelle risposte degli LLM quando la query include un'intenzione geolocalizzata.

Best practice GEO: come farsi citare dagli LLM

Il passaggio dalla SEO alla GEO non è una rivoluzione, è un'estensione. Una PMI che ha già costruito le fondamenta descritte sopra ha gran parte del lavoro fatto. Restano alcuni interventi specifici. Il primo riguarda l'E-E-A-T verificabile (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness): firme degli autori reali e tracciabili, profili professionali pubblici, evidenze esterne di expertise come pubblicazioni, interventi a eventi e citazioni su fonti autorevoli. Gli LLM filtrano le fonti su segnali del genere; senza, il sito resta una voce anonima nel rumore di fondo.

Il secondo intervento è tecnico: schema markup esteso non solo su Product e Offer, ma anche su FAQ, HowTo, Review, Organization e Person. È il linguaggio strutturato che permette ai modelli di estrarre informazioni in modo affidabile. Sul piano editoriale, contano formato e tono: liste ordinate, FAQ, paragrafi sintetici e auto-conclusivi, definizioni chiare. I contenuti strutturati per leggibilità da macchina vengono citati con frequenza più alta nelle risposte generative.

Il terzo livello è la brand reputation distribuita: gli LLM scelgono volentieri le fonti che ricorrono in modo consistente su più canali autorevoli. Digital PR, recensioni qualificate, presenza su directory verticali e menzioni editoriali sui media di nicchia sono leve concrete. Per le PMI italiane si aggiunge un quarto livello, spesso trascurato: la georeferenziazione concettuale. Contestualizzare i contenuti nel mercato italiano, riferimenti normativi nazionali ed europei, lessico locale, esempi di settore italiani , aumenta le probabilità che un LLM citi quel sito quando la query ha matrice italiana.

La sintesi operativa è una sola: SEO e GEO non sono due strategie, sono due dimensioni della stessa strategia di visibilità. Per le PMI che vogliono restare competitive nel mercato del 2026, lavorare su entrambe non è più un'opzione avanzata. È il livello base.