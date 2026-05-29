Un cane che cambia la vita, arriva Animall

29 maggio 2026 a

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Ci sono legami capaci di superare le parole, ci sono storie d’amore, fedeltà e coraggio che si leggono solo negli occhi e nel passo di un cane. Fino al 30 maggio 2026, la galleria commerciale Aprilia2, del gruppo SCCI, non ospita una semplice mostra, ma apre le porte a un’esperienza sensoriale ed emotiva totalizzante. Con la nuova edizione di "Animall", lo spazio commerciale si trasforma in un palcoscenico di pura empatia e scoperta, dove i visitatori non saranno semplici spettatori, ma parte attiva di un percorso che fa battere il cuore. Un viaggio unico nel cuore del rapporto tra uomo e cane, concepito per far vivere alla comunità la magia profonda del mondo a quattro zampe, offrendo l'opportunità di comprendere la straordinaria intelligenza e, magari, di cambiare una vita per sempre attraverso l'adozione. L'evento si è aperto con un momento speciale, in grado di lasciare il segno. Alla presenza del nuovo Presidente della Scuola Cani Guida Lions di Limbiate, Marco D’Auria, si è rinnovata la promessa di social responsibility del Gruppo SCCI, da anni impegnato in questo senso con una serie di iniziative sociali, che unisce Aprilia2 alla solidarietà concreta: la consegna di un cane guida. Un momento intenso ed emozionante, che segna la nascita di una nuova e straordinaria simbiosi: il cane, addestrato con cura dalla Scuola di Limbiate, consegnato al suo nuovo padrone, il signor Fabio Samaritani di Latina, pensionato di 62 anni, diventa i suoi nuovi occhi e un compagno di vita inseparabile.

“L’evento AniMall vuole simbolicamente unire il mondo degli animali a quello del mall, per raccontare un luogo capace di accogliere, sensibilizzare ed emozionare. Anche quest’anno Aprilia2 donerà un cane guida a una persona non vedente del territorio, grazie alla collaborazione con il Servizio Cani Guida Lions di Limbiate, una delle realtà più autorevoli e importanti d’Europa in questo ambito. Sarà inoltre l’occasione per conoscere il nuovo Presidente della Scuola, che raccoglie il testimone della storica e straordinaria figura di Giovanni Fossati, recentemente e prematuramente scomparso, al quale va ancora oggi il nostro più sincero e riconoscente pensiero”, ha detto Francesco Pizzo, AD di SCCI società di gestione di Aprilia2.

"Il Servizio Cani Guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti ODV- Ente Morale, dal 1959 anno di fondazione, ha addestrato 2.357 cani guida che sono stati consegnati gratuitamente ad altrettanti non vedenti, su tutto il territorio nazionale. Attualmente si addestrano ogni anno circa 50 cani guida. Il Centro di addestramento ha sede a Limbiate, in provincia di Monza Brianza, ed è uno dei più importanti d'Europa per qualità e numero di cani addestrati", ha dichiarato il Presidente della Scuola Cani Guida Lions di Limbiate, Marco D’Auria

Cosa fanno davvero i cani per l'essere umano e come comunicano? Per scoprirlo, l'area dell'evento si accende con lo spettacolo e l'energia delle dimostrazioni guidate da esperti e associazioni del settore, pronte a mostrare la straordinaria intelligenza e l'intesa tra cane e conduttore. Sabato 30 Maggio sarà una giornata imperdibile e ricchissima di emozioni. Si alterneranno sul campo le dimostrazioni di Meravigliosa Vita da Cani, Akun Island e Un Cane per Amico. L'evento speciale: Alle ore 11:00 scatterà l'attesissima esibizione degli istruttori Lions con i loro cani guida. Un'opportunità rara per vedere da vicino la precisione, la fiducia cieca e la tecnica dell'addestramento di questi animali. L'organizzazione ha pensato a un ricordo indelebile di queste giornate per il pubblico. Per questo, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, un caricaturista professionista sarà presente in galleria per regalare un bellissimo ritratto in omaggio ai visitatori insieme al proprio amico a quattro zampe. Un momento di gioia e divertimento da condividere e incorniciare. In più il noto veterinario locale, il Dott. Salvatore Lax, sarà presente per offrire consulenze gratuite a tutti i clienti, fornendo consigli preziosi per il benessere e la salute degli animali domestici. Inoltre, saranno presenti con i propri stand informativi le seguenti associazioni partner, a disposizione del pubblico per informazioni su adozioni e attività cinofile.