Fiorello, Ornella Muti, Al Bano e Mara Venier a Paradise su Rai2

29 maggio 2026 a

a

a

Ornella Muti, Fiorello, Franco Nero, Al Bano, Mara Venier e la Banda Musicale Interforze sono tra gli ospiti di Paradise, in onda su Rai Rai2 venerdì 29 maggio a mezzanotte.

L’ottavo appuntamento del late night Show di Pascal Vicedomini è ambientato tra Roma e Cannes (in occasione del recente Festival del Cinema), offre uno spaccato di tre eventi benefici che hanno coinvolto numerosi artisti italiani e internazionali.

Si comincia dal Circolo Ufficiali delle Forze Armate (CUFA), con l’affiatato gruppo di musicisti diretto dal maggiore dell’Esercito Filippo Cangiamila. Con loro il tenente colonnello Giancarlo Paglia, che parlerà dell’associazione a favore dei disabili e dei figli dei militari.

Uno spaccato dell’ormai classica manifestazione Tennis and Friends, guidata dal dottor Giorgio Meneschincheri a favore della ricerca e della prevenzione, porta in Piazza del Popolo a Roma anche Teo Mammucari, Eleonora Daniele, Massimiliano Ossini e Veronica Maya.

E c’è poi un altro classico della primavera solidale: il gala dell’amfAR a Cannes, con la popstar americana Robin Thicke, i top manager Emir Uyar e Giorgio Veroni, la showgirl Elisabetta Gregoraci, l’attrice Sveva Alviti le supermodelle Tetyana Veryovkina e Leila Ben Kalifa e il ricercatore italoamericano Andrea Grammatica.

Tra gli altri ospiti della puntata, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola, il direttore di Forbes Italia Rossi, il presidente di Cinecittà Antonio Saccone con Roberto Stabile e l’organizzatrice di eventi Tiziana Rocca.