Artemisia Lab, la sanità che nasce dalla passione: la visione di Mariastella Giorlandino tra eccellenza e attenzione alle persone

29 maggio 2026 a

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In un tempo in cui la sanità viene spesso raccontata attraverso numeri, liste d’attesa e bilanci, esistono realtà che affondano le proprie radici in una storia diversa, fatta di passione, determinazione e attenzione verso il prossimo. È questa la storia di ArtemisiaLab, una rete di centri sanitari costruita negli anni dalla dottoressa Mariastella Giorlandino, che ha trasformato una visione personale in un modello capace di coniugare innovazione medica e vicinanza umana.

Alla base della crescita di ArtemisiaLab non c’è stata soltanto la volontà di offrire prestazioni diagnostiche e specialistiche di alto livello, ma anche l’idea che la salute non possa essere separata dall’ascolto e dall’accoglienza. Una filosofia che ha accompagnato ogni fase dello sviluppo del gruppo, oggi presente con numerose strutture sul territorio e riconosciuto per la qualità dei servizi offerti.

La passione per la medicina e il desiderio di aiutare le persone hanno rappresentato il filo conduttore dell’attività di Mariastella Giorlandino. Un impegno che si è tradotto non soltanto nell’investimento continuo in tecnologie avanzate e professionalità qualificate, ma anche nella costruzione di luoghi pensati per essere punti di riferimento per i cittadini, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.

È durante l’estate che questo approccio assume un significato ancora più profondo. Quando le temperature salgono e molte città si svuotano, gli anziani restano spesso tra le categorie più esposte ai rischi del caldo e della solitudine. Per questo i centri ArtemisiaLab continuano a mantenere aperte le proprie porte, garantendo assistenza sanitaria, controlli e supporto a chi ne ha bisogno. Non semplici strutture dove effettuare una visita o un esame, ma presìdi di prossimità capaci di offrire attenzione e presenza anche nei periodi in cui molti servizi rallentano la propria attività.

Dietro questa scelta c’è una precisa convinzione: la sanità deve essere vicina alle persone, soprattutto quando sono più vulnerabili. Un principio che ha ispirato negli anni numerose iniziative sociali e attività di sostegno rivolte alle fasce più fragili della popolazione, confermando una visione che va oltre il concetto tradizionale di assistenza medica.

La storia di ArtemisiaLab è quindi la storia di un progetto nato dalla volontà di mettere la persona al centro. Un percorso costruito giorno dopo giorno grazie alla tenacia e alla sensibilità di Mariastella Giorlandino, che ha fatto dell’eccellenza sanitaria uno strumento al servizio della comunità. Perché la vera qualità di una struttura non si misura soltanto nella capacità di curare, ma anche nella disponibilità ad accogliere, ascoltare e accompagnare chi attraversa un momento di difficoltà. Ed è proprio in questo equilibrio tra competenza e umanità che ArtemisiaLab continua a trovare la propria identità più autentica.