A Roma il convegno sul tumore del pancreas: Artemisia Lab e la dott.ssa Mariastella Giorlandino in prima linea nella prevenzione

28 maggio 2026 a

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Si terrà oggi, giovedì 28 maggio alle ore 17, nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in Campidoglio, il convegno “Tumore del Pancreas: dalla prevenzione alla sorveglianza”, promosso da Artemisia Lab in collaborazione con Unipancreas. L’iniziativa sarà dedicata alla presentazione del Vademecum sul tumore del pancreas rivolto ai medici di medicina generale, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione, diagnosi precoce e monitoraggio di una delle patologie oncologiche più complesse e aggressive.

Protagonista dell’appuntamento sarà la dott.ssa Mariastella Giorlandino, fondatrice di Artemisia Lab, da anni impegnata nella promozione della medicina preventiva, dell’innovazione diagnostica e della sensibilizzazione sui temi della salute. La sua presenza conferma il ruolo centrale che Artemisia Lab continua a svolgere nel panorama sanitario nazionale, con un’attenzione costante alla ricerca, alla prevenzione e alla costruzione di percorsi integrati tra specialisti e medicina territoriale.

Tra i relatori interverrà il dr. Giovanni Butturini, tra i massimi esperti del settore, che porterà il proprio contributo scientifico sul tema della sorveglianza e della gestione clinica del tumore del pancreas. Prevista inoltre la partecipazione del dr. Antonio Magi, presidente dell’OMCeO di Roma, a testimonianza dell’importanza del coinvolgimento della medicina generale e delle istituzioni sanitarie nel rafforzamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce.

Il convegno rappresenterà un momento di confronto tra professionisti, istituzioni e operatori sanitari su un tema di grande rilevanza clinica e sociale. In questo contesto Artemisia Lab si conferma una realtà di riferimento, capace di coniugare tecnologia, diagnostica avanzata e impegno concreto nella tutela della salute pubblica.

L’incontro vedrà inoltre la partecipazione di medici, specialisti ed esponenti del mondo sanitario, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di individuare tempestivamente i segnali della malattia e migliorare l’efficacia dei percorsi di cura attraverso una stretta collaborazione tra territorio e strutture specialistiche.