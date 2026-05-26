Synergie Italia 855 milioni di euro di fatturato nel 2025

Nel 2025 fatturato in crescita, utile netto a 35 milioni di euro e 25 nuove filiali, Synergie Lab e l'acquisizione di Synergie Academy

26 maggio 2026 a

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Synergie Italia, network internazionale specializzato nell’incontro tra aziende e professionisti, presente con oltre 180 filiali su tutto il territorio nazionale e 6mila aziende clienti, ha chiuso il 2025 con un fatturato che si attesta a 855 milioni di euro, in aumento del 3,5% rispetto al 2024, e con un utile netto pari a 35 milioni di euro. Tali risultati, maturati in un contesto macroeconomico e di mercato caratterizzato da una crescita contenuta del PIL nazionale (+0,5%), da una lieve contrazione dei volumi medi annui nel settore della somministrazione (-0,8%) e da un persistente incremento dei costi operativi, riflettono scelte industriali mirate che mettono al centro della strategia una costante attenzione alla qualità del servizio. Il Gruppo ha, inoltre, rafforzato la propria capillarità su tutto il territorio nazionale con l’apertura di 25 nuove filiali che hanno contribuito a raggiungere i 1250 dipendenti (+7% rispetto al 2024).

Per Marco Valsecchi, Amministratore Delegato di Synergie Italia: "Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati raggiunti quest’anno: superare gli 855 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 3,5% rispetto al 2024, è un traguardo che premia l’impegno e la competenza di tutto il team Synergie Italia. In un contesto complesso e in continua evoluzione, siamo riusciti a rafforzare la nostra presenza sul territorio nazionale e a rispondere in modo efficace alle esigenze di 6mila aziende clienti. Questi numeri confermano la centralità delle persone e delle competenze nel nostro modello di sviluppo, e ci spingono a proseguire nel percorso d’innovazione e qualità per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, generando valore per aziende, professionisti e territori".

SYNERGIE LAB

Synergie Lab è il nuovo centro di innovazione del Gruppo, nato nel 2025, con l'obiettivo di accelerare la risposta a clienti e candidati, automatizzare processi ripetitivi e liberare risorse per attività ad alto valore aggiunto come la consulenza e la relazione. In questo contesto, Synergie Lab integra l’intelligenza artificiale solo dove produce valore, specialmente nella selezione, nelle attività commerciali e nella gestione operativa, garantendo trasparenza verso clienti e candidati. Il modello di Synergie Lab potenzia l’autonomia delle filiali, offrendo strumenti per un migliore matching, tempi di risposta più rapidi e analisi predittive dei mercati locali, permettendo al responsabile di filiale di concentrarsi sulle relazioni umane e sulla creazione di soluzioni innovative. In parallelo, il Gruppo amplia l’offerta di outsourcing HR e gestione di processi in appalto di servizio, rispondendo all’esigenza delle aziende italiane di esternalizzare e ricevere soluzioni su misura, co-progettate con i clienti.

SYNERGIE ACADEMY

L'acquisizione del 100% di Synergie Academy S.r.l. nel 2025 è uno dei passaggi strategici più significativi dell'anno, per poter gestire l’intero ciclo del talento: selezionare, formare, qualificare e accompagnare le persone nella loro crescita professionale. Per le aziende, questo significa avere un partner capace di costruire e sviluppare le competenze chiave, anticipando anche i bisogni futuri. Mentre per i candidati, Synergie Academy rappresenta un interlocutore che investe sul loro sviluppo, andando oltre il semplice inserimento lavorativo. L’offerta della Academy comprende formazione finanziata e a mercato, personalizzata sulle esigenze di imprese, lavoratori somministrati e persone in transizione e consulenza organizzativa HR.

PERSONE, PARITÀ E GOVERNANCE: TRASPARENZA COME CULTURA

La trasparenza che i clienti e i candidati riconoscono a Synergie non si ferma al rapporto commerciale ma attraversa l'intera organizzazione. Il rating di Parità di Genere e Social Accountability di 82,75 su 100 (in crescita significativa dal 73,5 del 2024) è la misura quantitativa di un impegno che si esercita ogni giorno nelle politiche di selezione, nella gestione della carriera, nell'equità salariale, nella conciliazione vita-lavoro. Inoltre, la flotta aziendale al 39,9% elettrica o ibrida, le certificazioni ISO 14001, l'adesione al Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali nel settore delle Agenzie per il Lavoro (GDPR art. 40) e il rinnovato Modello 231 non sono esercizi di compliance: sono segnali di coerenza. Al 31 dicembre 2025, Synergie Italia contava 1.250 dipendenti, una struttura che cresce nella qualità, non solo nella quantità. Perché le persone che lavorano in Synergie sono le prime a dover vivere i valori che il Gruppo porta ai propri clienti.

PIANO ATLAS

Nel primo trimestre 2026, Synergie accelera i progressi avviati nel 2025 con la seconda fase del Piano Atlas, aprendo nuove filiali soprattutto nel Centro e Sud Italia, aree strategiche con alto potenziale e poca offerta di servizi HR avanzati. Le nuove filiali promuovono un modello imprenditoriale riconosciuto per presenza, rapidità e autenticità. Synergie Lab ha avviato i primi progetti pilota di integrazione dell’IA nei processi di selezione, ottenendo già una significativa riduzione dei tempi di risposta e una migliore qualità dei matching tra aziende e candidati. Inoltre, il Gruppo stringe partnership strategiche con operatori internazionali, rafforzando il brand e co-progettando soluzioni innovative per clienti e candidati, a supporto anche della trasformazione organizzativa e normativa delle imprese italiane.

“Il mercato del lavoro italiano è a un punto di svolta strutturale. Le organizzazioni che sapranno attrarre, sviluppare e trattenere il talento, con intelligenza, con velocità e con autenticità, costruiranno il vantaggio competitivo del prossimo decennio - ha sottolineato Marco Valsecchi -. In tal senso, Synergie Italia si posiziona come partner di questa trasformazione con un modello distintivo per rappresentare un ecosistema imprenditoriale condiviso e non solo un fornitore di servizi HR. Con la rete territoriale più capillare costruita negli ultimi anni, con la tecnologia di Synergie Lab, con la formazione integrata di Synergie Academy, con la specializzazione verticale di S&You e Synergie Executive, il Gruppo è in grado di rispondere alla complessità con soluzioni costruite impresa per impresa, settore per settore, persona per persona”.