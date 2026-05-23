Beviamoci Su: Chiara Giannotti e il ruolo delle donne nel settore del vino

23 maggio 2026 a

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Nel nuovo episodio di Beviamoci Su, il podcast che sta conquistando sempre più appassionati del mondo wine & lifestyle, protagonista è Chiara Giannotti, conosciuta sui social come vino.tv. Con un passato da imprenditrice e una famiglia radicata nel settore vitivinicolo, Chiara rappresenta una voce autorevole in un panorama spesso dominato da improvvisazione. La sua è una comunicazione consapevole, costruita su competenze solide e una profonda conoscenza del vino.

Durante la puntata si affronta un tema centrale: il ruolo delle donne nel mondo del vino. Non solo storytelling, ma anche numeri e realtà concrete che raccontano come in Italia sempre più donne siano alla guida di cantine di eccellenza, contribuendo in modo decisivo alla crescita qualitativa del settore. Tra esperienze personali e riflessioni sul presente, emerge un quadro autentico: quello di un mondo in evoluzione, dove passione, competenza e identità femminile stanno ridefinendo le regole del gioco. Un episodio che unisce contenuto e leggerezza, offrendo uno sguardo attuale su uno dei settori simbolo del Made in Italy.