Beviamoci su, l'uomo delle stelle: il vino tra alta cucina e trattorie vere

29 aprile 2026 a

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C’è chi il vino lo studia, chi lo racconta e chi lo vive. Poi c’è chi riesce a fare tutte e tre le cose insieme senza trasformarle in un mestiere freddo. Stefano Cocco, per molti “l’uomo delle stelle”, appartiene a questa categoria difficile da incasellare. Non è un cuoco, non è solo un giornalista, non è semplicemente un appassionato. È uno che ha fatto del viaggio tra i ristoranti stellati del mondo una forma di conoscenza. Non per collezionare esperienze, ma per capire cosa succede davvero quando il cibo e il vino smettono di essere necessità e diventano linguaggio. Nel suo percorso ci sono sale impeccabili, cucine che funzionano come orologi, piatti che sembrano idee prima ancora che sapori. Ristoranti dove tutto è pensato, calibrato, costruito per sorprendere. E il vino, in quei contesti, non è mai casuale. È parte della narrazione. Un tassello di un racconto più grande.





Wineries Experience



Eppure, parlando con lui, emerge subito una cosa che spiazza: non c’è nessuna venerazione cieca per l’alta cucina. Nessuna distanza. Nessuna tentazione di trasformare il gusto in una gerarchia. Perché se è vero che ha attraversato alcune delle tavole più importanti del mondo, è altrettanto vero che non ha mai smesso di cercare l’altra Italia. Quella delle trattorie, dei piatti semplici, dei vini versati senza spiegazioni. Quella dove il vino non accompagna un concetto, ma una giornata.



È in questo equilibrio che si capisce il senso del suo percorso. Non è una rincorsa al meglio, ma una curiosità continua. L’idea che il valore non stia nel livello, ma nella coerenza. Che un grande ristorante e una piccola trattoria possano stare nello stesso racconto senza contraddirsi.



Il vino, in questa visione, cambia ruolo a seconda del contesto. Nelle cucine stellate diventa precisione, dialogo con il piatto, esperienza guidata. Nelle trattorie torna a essere spontaneità, abitudine, compagnia. Ma non è mai migliore o peggiore. È semplicemente diverso. E forse è proprio questo il punto più interessante: chi ha visto tanto non sente il bisogno di semplificare. Non dice cosa è giusto e cosa è sbagliato. Non stabilisce classifiche morali del gusto. Osserva. Confronta. E soprattutto racconta.



In un momento in cui il vino rischia di essere diviso tra chi lo vive come status e chi lo rifiuta per principio, figure come quella di Cocco riportano il discorso su un piano più concreto. Il vino non è una prova da superare. È un’esperienza da attraversare. E attraversarla significa anche accettare le contraddizioni. Bere un grande vino in un contesto costruito e, il giorno dopo, trovare lo stesso piacere in un bicchiere semplice, magari imperfetto, ma inserito in una situazione vera.



L’“uomo delle stelle”, in fondo, non è solo uno che ha girato il mondo. È uno che ha capito che il valore non sta nella stella, ma nello sguardo con cui la si osserva. E che il vino, come la cucina, non ha bisogno di essere difeso o attaccato. Ha bisogno di essere vissuto.



In Italia questo approccio ha un significato particolare. Perché è un Paese che spesso oscilla tra l’orgoglio per le proprie eccellenze e la nostalgia per la semplicità perduta. Tra il desiderio di essere riconosciuto e la paura di snaturarsi.



Il percorso di chi attraversa entrambi questi mondi senza scegliere una sola parte diventa allora qualcosa di più di una passione personale. Diventa un modo per tenere insieme. Per ricordare che il vino può stare ovunque: nelle sale più silenziose e nei tavoli più rumorosi. E forse è proprio questa la lezione più utile, oggi. Che non serve scegliere tra alto e basso, tra moderno e tradizionale. Serve saper riconoscere il senso delle cose, ovunque si trovino.



Il resto, come sempre, si beve.