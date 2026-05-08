Renaissance in Economics 2026: 62 università e 260 ricercatori e ricercatrici da tutto il mondo si incontrano a Roma per ridisegnare la nuova economia globale

14-15 maggio 2026 | Università Roma Tor Vergata e l'Università Roma Tre

08 maggio 2026 a

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Torna a Roma, nella sua terza edizione, Renaissance in Economics: la conferenza internazionale che riunisce economisti di fama mondiale, ricercatori e ricercatrici, istituzioni e rappresentanti della società civile per ridisegnare i fondamenti dell'economia contemporanea.

La conferenza, promossa da NeXt Economia, Confcooperative e Federcasse BCC insieme alle Università di Roma Tor Vergata e l’Università di Roma Tre con i dipartimenti di economia e scienze politiche, non è solo un evento ma è il risultato di mesi di lavoro collettivo che è riuscito, attraverso una call for paper pubblica, a coinvolgere 260 ricercatrici e ricercatori provenienti da 62 università da tutto il mondo che comporranno le oltre 48 sessioni scientifiche che verranno realizzate durante i giorni di evento.

Per aumentare il coinvolgimento delle giovani generazioni ai documenti preparatori della conferenza, sono state organizzate 6 tappe laboratoriali in 6 università partner (Pavia, Catania, Napoli, Firenze, Roma, Perugia) che hanno visto la partecipazione di più di 500 studenti e studentesse che hanno contribuito alla realizzazione del documento dedicato alla valorizzazione delle conoscenze. Oltre a questo momento, il 13 maggio è stato aggiunto dal comitato organizzatore un terzo giorno di workshop pre-conference, ospitato a Roma Tre, condotto da esperti del Joint Research Centre della Commissione Europea (Petra Krylova, Alberto Guidi, Peter Benczur) per coinvolgere giovani e studenti in una giornata tecnica e formativa su come misurare benessere, resilienza e sostenibilità oltre il PIL

Il 14 maggio si inizia presso l’Università di Roma Tor Vergata e si prosegue il 15 maggio presso l’Università di Roma Tre, si susseguono sessioni plenarie, parallele e keynote speakers di livello mondiale: Uri Gneezy (UC San Diego) che interverrà su economia comportamentale: come incentivi e fiducia plasmano le scelte economiche; Ravi Kanbur (Cornell University) interverrà sulle diseguaglianze globali e nuovi paradigmi economici; Bina Agarwal (University of Manchester) che farà un approfondimento sull’equità di genere, ambiente e giustizia intergenerazionale; Kenneth Amaeshi (University of Edinburgh / EUI) e Manal Totry-Jubran (UCL) interverranno su esternalità di mercato, instabilità e guerra; Sandrine Dixson-Declève (Club of Roma) e Robert Costanza (UCL) che porteranno la loro esperienza e le loro ricerche sul tema Beyond GDP e le nuove misure del benessere; Martin Dufwenberg (Purdue University) che farà un intervento su la grammatica della cooperazione: fiducia, norme sociali, motivazioni.

Promosso e organizzato da: NeXt Economia · Federcasse–BCC · Confcooperative · Università Roma Tor Vergata con il dipartimento di economia e · Università Roma Tre con i dipartimenti di scienze politiche e di economia e finanza. Con il patrocinio di: AISRe · AISSEC · Economists for Peace & Security · SIEDS · SIEPI · STOREP. Con il supporto di: CIMET · Fondo Sviluppo · Fondazione Giorgio Fuà · Gioosto.com

La Conferenza fa parte del programma ufficiale del Festival Nazionale dell'Economia Civile — Firenze, 1-4 ottobre 2026.

Per informazioni e accrediti stampa:

www.renaissanceineconomics.it – [email protected]