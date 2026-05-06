S.I.S. – Società Italiana Sementi: il 9 maggio "Giornata Cereali" a Caltagirone

Il polo siciliano è centrale per l'azienda per lo sviluppo sui cereali vernini e punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo per la selezione di varietà innovative caratterizzate da alte produzioni e resilienti alle alte temperature, ai colpi di calore, alla siccità e alla salinità.

06 maggio 2026 a

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Caltagirone (CT), 6 maggio 2026 – Il prossimo 9 maggio la città di Caltagirone (CT) ospiterà la tappa siciliana delle “Giornate Cereali”, il tradizionale evento annuale promosso da S.I.S. – Società Italiana Sementi, realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta qualità, controllata da BF Spa – il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa. Nel corso della giornata, agricoltori e stakeholder del settore agricolo avranno l’opportunità di esplorare il ricco panorama varietale sviluppato da S.I.S. e di conoscere le più recenti innovazioni, anche attraverso visite con i tecnici nei campi sperimentali.

La tappa siciliana rappresenta un momento strategico per S.I.S., che proprio nell’isola – e in particolare nel centro di ricerca di Enna – ha sviluppato uno dei suoi principali poli dedicati alla sperimentazione sui cereali vernini, con un focus specifico sul frumento duro. La Sicilia vanta una tradizione millenaria nella coltivazione del frumento duro e, grazie alla sua posizione al centro del Mediterraneo, costituisce un ambiente ideale per le attività di miglioramento genetico. Le condizioni climatiche inoltre consentono di selezionare varietà innovative caratterizzate da alte produzioni in grado di resistere alle alte temperature, ai colpi di calore, alla siccità e alla salinità.

“Proprio in questo contesto S.I.S. ha sviluppato cultivar storiche, come Simeto e Core, che hanno trovato enorme diffusione in tutto il bacino mediterraneo, accompagnate da Beltorax, precoce, con grande tenuta alle malattie, molto adattabile e di altissima produttività e da Caracalla precocissimo e con insuperabile resistenza ai più marcati stress termici e idrici e con alta qualità della granella” – ha dichiarato Nicola Mozzini, Direttore Generale di S.I.S.

Le collaborazioni avviate da S.I.S. con importanti realtà internazionali come ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) e CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center), insieme a una rete sperimentale capillare, rendono il centro di Enna un punto di riferimento per i programmi di miglioramento genetico del frumento duro e per la diffusione delle varietà più performanti.

Il Mediterraneo si conferma così un’area strategica per l’intero Gruppo BF Spa, che con le sue iniziative nazionali e internazionali si pone l’obiettivo di creare la più importante riserva agricolo-alimentare del bacino.

“Anche quest’anno stiamo lavorando per mostrare a tutti gli attori del sistema agricolo regionale che parteciperanno all’evento come S.I.S. intende contribuire concretamente alla valorizzazione dell’agricoltura siciliana attraverso modelli virtuosi e sostenibili”, dichiara Cristiano Runza, Coordinatore Divisione Sicilia di S.I.S. “Un impegno che si traduce in progetti ambiziosi che vedono la Sicilia protagonista”.

L’evento offrirà anche momenti di approfondimento dedicati alle realtà dell’ecosistema di BF Spa. Tra queste, sarà possibile conoscere le referenze del brand di BF per la grande distribuzione, Le Stagioni d’Italia. Spazio anche ai temi dell’agritech, della digitalizzazione e del precision farming, grazie al contributo di aziende come Diagram Group Spa e Rurall, insieme ad altre realtà impegnate nello sviluppo dell’innovazione in agricoltura, tra cui Materias, BF Research, BF Educational e BF International.