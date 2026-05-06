Riforma PNRR Istituti tecnici, MIM: incontro al Ministero con i sindacati, intesa per garantire la stabilità dell'organico e la tutela delle discipline

06 maggio 2026 a

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Oggi si è svolto al Ministero un incontro con i sindacati che hanno aderito alla procedura di raffreddamento per affrontare il tema della riforma degli Istituti tecnici disposta dal PNRR. Nell’incontro si è convenuto, in continuità con i provvedimenti amministrativi già adottati e fortemente voluti dal Ministro Valditara per il prossimo anno scolastico, che si procederà, nel rispetto degli obiettivi della riforma e della garanzia della qualità dell’offerta formativa, ad introdurre anche una modifica normativa, a regime, diretta a ridefinire la quota riservata alle istituzioni scolastiche con la finalità di assicurare la stabilità dell’organico e la tutela delle discipline. Così in una nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito.