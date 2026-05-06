Pasticceria, Gruppo Apei Roma vince “Miglior panettone gelato decorato”

06 maggio 2026 a

a

a

Proseguono i seminari pubblici di Apei, l’Associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana presieduta dal Maestro Iginio Massari, che in questi giorni si è data appuntamento a Brescia presso la sede di Cast-Istituto italiano di Arti Culinarie e Ospitalità. Tanta formazione ma anche sperimentazione e ricerca, questo il fil rouge che ha visto il Gruppo Apei Roma – Eugenio Morrone campione del Mondo di Gelateria e nella Hall of Fame di Gelato Festival World Ranking, Dario Nuti Executive Pastry Chef del Rome Cavalieri 5 Stelle, Davide Malizia di Aromacademy e campione del Mondo di Pasticceria, Felice Venanzi e Marta Boccanera di Gruè Pasticceria già inseriti tra le 100 Eccellenze Italiane 2024 di Forbes – realizzare a dieci mani il ‘Miglior Panettone Gelato Decorato’ con semifreddo al pistacchio e un sorbetto al lampone. Con maestria e creatività hanno saputo reinterpretare in chiave moderna e inedita, unendo gelateria, pasticceria e decorazione, un classico della tradizione dolciaria natalizia.

Un ‘panettone bucato’ con gelato e semifreddo, forato già in cottura all’uscita dal forno attraverso l’ausilio di una teglia al cui interno è stato inserito un filtro e, successivamente, realizzato uno stampo e un controstampo al silicone. Operazione che ha permesso di creare un effetto, sia cromatico che di sostanza, per cui tagliando ogni fetta ne usciva una pallina di Natale con all’interno un piccolo alberello.

Il Gruppo Apei Roma ha brillato per tecnica e visione, profonda conoscenza delle materie prime e una straordinaria capacità di innovare senza tradire l’identità del panettone. I Maestri della Capitale hanno dimostrato come la pasticceria contemporanea possa evolversi senza perdere il legame con la sua storia.