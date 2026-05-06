L'energia “pop” di Enel arriva anche a Roma con le immagini d'autore firmate Toiletpaper

Presso lo store di via Cola di Rienzo del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo fino al 17 maggio si potranno ammirare le opere fotografiche che “rivisitano” il concetto di energia in chiave moderna, surreale e provocatoria

06 maggio 2026 a

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Una ragazza che trova pace a cavalcioni di una grande lampadina accesa o una serie di mani che porgono cavi colorati. Immagini oniriche e ironiche che mostrano percorsi innovativi per accostarsi all’energia e alle sue forme.

Sono alcune delle opere che dal 6 al 17 maggio si potranno visitare presso lo store Enel di via Cola di Rienzo 222, in pieno centro di Roma. Dopo il successo registrato durante la Milano Art Week 2026 arrivano infatti anche nella Capitale le iconiche immagini di “Made Of Energy – Enel goes pop by Toiletpaper”, il progetto nato dalla collaborazione tra l’azienda elettrica e TOILETPAPER, il magazine fondato dagli artisti Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Una selezione di fotografie che offrono anche al pubblico romano la possibilità di immergersi nell’universo visivo surreale e provocatorio che caratterizza la celebre rivista.

Le immagini reinterpretano l’energia come forza vitale, movimento e trasformazione, attraverso colori accesi, scenari spiazzanti e una forte estetica pop immediatamente riconoscibile.

Al centro del progetto ci sono undici fotografie realizzate appositamente dal team creativo di TOILETPAPER, che raccontano in modo originale temi chiave come semplicità, affidabilità, trasparenza, cura e innovazione. Il risultato è una narrazione visiva ironica e d’impatto, pensata per stimolare nuove riflessioni sul rapporto tra energia, tecnologia e vita quotidiana.

La mostra, pensata per essere itinerante, è stata presentata in anteprima in occasione della Milano Art Week, dove è stata visitata da oltre un migliaio di persone. Dopo la tappa milanese, che ha compreso anche un passaggio di alcuni giorni nello store aziendale di via Dante, il tour arriva ora nella Capitale per una dozzina di giorni prima di proseguire per Napoli dal 20 al 30 maggio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rinnovamento comunicativo intrapreso dal Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, con l’obiettivo di rendere sempre più immediata, contemporanea e accessibile l’esperienza legata al mondo dell’energia, anche attraverso l’arte e la creatività, con un linguaggio nuovo, capace di parlare anche alle nuove generazioni.