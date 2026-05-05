Sanità Privata, Giuliano (UGL): “Soddisfazione per il provvedimento della Conferenza delle Regioni, ora subito il tavolo per il rinnovo dei contratti”

05 maggio 2026 a

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La UGL Salute esprime soddisfazione per il provvedimento adottato dalla Conferenza delle Regioni, che rappresenta un segnale politico rilevante e non più rinviabile rispetto a una condizione ormai insostenibile per migliaia di lavoratrici e lavoratori della sanità privata e delle RSA, da troppo tempo schiacciati da un blocco contrattuale che mortifica professionalità, diritti e dignità. “E’ un passaggio importante, frutto anche della pressione e del lavoro costante svolto dalla UGL Salute al fianco degli operatori del settore, che in questi anni non hanno mai smesso di chiedere rispetto e riconoscimento”, dichiara il segretario nazionale Gianluca Giuliano, sottolineando come “non sia più tollerabile che chi garantisce ogni giorno servizi essenziali alla collettività continui a pagare il prezzo di ritardi e immobilismi”. La UGL Salute ritiene fondamentale l’impegno ad attivare ogni iniziativa utile per sbloccare i rinnovi del CCNL della sanità privata, così come l’introduzione di vincoli stringenti per gli accreditamenti imprescindibili per ristabilire equità nel sistema. “Ora però serve accelerare senza ulteriori rinvii”. Per questo la UGL Salute sollecita con forza l’apertura immediata del tavolo di trattativa, affinché si dia finalmente risposta concreta alle legittime aspettative dei lavoratori e si avvii un percorso serio di ricostruzione di un sistema oggi frammentato e diseguale. “E’ il momento di passare dalle parole ai fatti – conclude Giuliano – e di riconoscere davvero il valore di chi ogni giorno si prende cura della salute dei cittadini iniziando anche a porre le basi per un contratto unico della sanità che equipari gli operatori del comparto privato a quelli del pubblico. La UGL Salute è pronta a fare la propria parte con determinazione e senso di responsabilità, ma servono tempi certi e impegni concreti”.