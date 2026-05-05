Acea: Oddo Bhf assegna Outperform e target price 27 euro

05 maggio 2026 a

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Oddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco con una forte presenza a livello europeo, ha pubblicato uno studio su ACEA avviando la copertura sul titolo con la raccomandazione Outperform e il target price di 27 per azione (potenziale upside +21% rispetto al prezzo del 30 aprile).

L'Analista ritiene che ACEA abbia completato con successo la trasformazione in operatore infrastrutturale quasi completamente regolato, con elevata visibilita' sui flussi di cassa e un profilo di crescita in linea - se non superiore - a quello dei principali player regolati europei, a fronte di multipli ancora a sconto. Il broker evidenzia, in particolare, che con la cessione di ACEA Energia, perfezionata ad aprile 2026, l'esposizione alle attività regolate è diventata quasi totale: il 96% dell'EBITDA deriva da attività regolate, disciplinate dai frameworks tariffari di Arera con un'elevata visibilita' fino al 2029. L'elevato fabbisogno di investimenti - legato all'obsolescenza delle reti idriche e all'obiettivo di una maggiore elettrificazione - rappresenta un importante driver strutturale di crescita degli investimenti che sono riconosciuti in tariffa e sostengono l'aumento della RAB.