“Paper Tiger” di James Gray in concorso al 79° Festival di Cannes. Leone Film Group e Vice Pictures sul palcoscenico del cinema internazionale

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Roma, 4 maggio 2026. Leone Film Group e Vice Pictures, guidate rispettivamente da Raffaella e Andrea Leone e da Leonardo Maria Del Vecchio (nella foto), sono tra i produttori di Paper Tiger insieme a James Gray, Rodrigo Texeira per RT Features e Anthony Katagas per AK Productions.

La distribuzione nordamericana è stata acquisita da Neon, tra le realtà distributive indipendenti più autorevoli degli ultimi anni, già dietro a titoli come Parasite e Un semplice incidente.

Paper Tiger, un teso e sofisticato thriller ambientato nel mondo della politica e della corruzione, è scritto, diretto e prodotto dal pluripremiato regista James Gray e interpretato da Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller.

RAFFAELLA & ANDREA LEONE – CEO, Leone Film Group

“Paper Tiger rappresenta un passaggio importante nel percorso internazionale di Leone Film Group. Lavorare con un autore come James Gray e con un cast così rilevante è stata un’esperienza produttiva di grande valore. La selezione in Concorso al Festival di Cannes è un riconoscimento significativo, che conferma la direzione intrapresa negli ultimi anni. La collaborazione con VICE Pictures e con Leonardo Maria Del Vecchio è diventata in poco tempo una partnership solida, consolidata dalla volontà condivisa di puntare su progetti di grande livello, sia italiani che internazionali. Speriamo che questo sia il primo di tanti traguardi.”

LEONARDO MARIA DEL VECCHIO – Presidente Vice Pictures

“In meno di due anni dalla sua fondazione, Vice Pictures si è già affermata come un player di primo piano nel panorama cinematografico. La selezione a Cannes rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la nostra espansione a livello internazionale e testimonia la solidità della nostra visione, orientata alla qualità. Il nostro obiettivo è consolidare il posizionamento della società come punto di riferimento del cinema italiano sui mercati globali, valorizzando progetti di ampio respiro internazionale e collaborazioni strategiche di alto profilo”.

Con Paper Tiger, Vice Pictures — guidata dall’Amministratore Delegato Riccardo Volpato — prosegue nella strategia di internazionalizzazione delineata fin dalla sua costituzione, affiancando ai titoli

italiani progetti di respiro globale firmati da autori di primo piano, attraverso la collaborazione con Leone Film Group, società di cui Leonardo Maria Del Vecchio è socio.