Luca Fontanelli e Quest Srl: etica e risultati nella nuova impresa italiana

Luca Rossignoli 04 maggio 2026 a

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C’è una domanda che ogni imprenditore dovrebbe farsi almeno una volta nella vita: quanto valgono i risultati se non resistono al tempo?

La maggior parte non ci pensa, attratta dal suono immediato dei numeri. Ma Luca Fontanelli, fondatore di QUEST SRL , ha costruito un’intera impresa per dare a quella domanda una risposta diversa.

Il nome stesso, Quest, nasce da un’intuizione. In inglese significa “ricerca”, ma anche “sfida”. Due parole che descrivono perfettamente l’essenza di chi non si accontenta del facile profitto e sceglie di lavorare su qualcosa di più scomodo: il miglioramento continuo. «Volevo creare un’azienda che non inseguisse solo risultati, ma persone in grado di generarli», racconta Fontanelli. Da Livorno, la città dove è nato e dove ha fondato QUEST SRL nel 2017, ha avviato una sfida imprenditoriale che ha trasformato la vendita diretta in una palestra di crescita, etica e competenza.

L’etica, qui, non è marketing. È metodo. In un settore spesso associato all’improvvisazione, Fontanelli ha introdotto una forma di rigore che somiglia a quella di un laboratorio. Ogni processo viene codificato, ogni errore viene studiato, ogni risultato diventa un caso da replicare. La struttura è quasi ingegneristica, ma l’anima resta profondamente umana. Perché al centro di tutto non ci sono i prodotti o le metriche, ma le persone che li rendono possibili.

Nella filosofia di QUEST SRL, la formazione non è un benefit, ma una responsabilità. In un mercato dove molti parlano di “talenti” come se fossero risorse già pronte, qui si creano da zero. Centinaia di giovani, spesso alla prima esperienza, vengono formati attraverso percorsi di comunicazione, leadership e vendita che insegnano molto più di una competenza: insegnano la disciplina del miglioramento. La crescita personale come primo KPI aziendale.

Il 2020 avrebbe potuto distruggere tutto. La pandemia ha chiuso i canali tradizionali, bloccato le campagne, messo in crisi un intero settore. Invece, QUEST è sopravvissuta e si è rafforzata. Ha trasformato il limite in processo, l’incertezza in standard operativo. È qui che si misura la differenza tra chi fa impresa e chi costruisce un modello. La resilienza, quando è vera, non è reazione ma progettazione.

Oggi QUEST SRL collabora con alcune delle più importanti ONG internazionali, contribuendo ogni anno a raccogliere tra i due e i quattro milioni di euro in fondi destinati a progetti concreti. Dietro quelle cifre ci sono navi di soccorso varate nel Mediterraneo, ospedali costruiti in Uganda, centinaia di giovani formati in Italia. Ogni cifra corrisponde a un impatto verificabile. Ogni progetto porta la stessa firma invisibile: la scelta di fare le cose bene, anche quando nessuno guarda.

La filosofia aziendale di Fontanelli ricorda certe lezioni di Aristotele sulla virtù come abitudine: la giustizia non si predica, si pratica fino a renderla automatica. “L’impresa non è nei numeri, ma nelle persone che li rendono possibili.” È un principio che rovescia l’ordine logico della maggior parte dei modelli aziendali contemporanei. Lo so, è fastidioso sentirlo. Ma è proprio qui che si gioca tutto.

C’è un momento preciso in cui il lettore si accorge che non sta leggendo la storia di un’azienda, ma di una mentalità. È quello in cui capisce che QUEST SRL non vende prodotti, ma comportamenti. In un’epoca dominata dalla comunicazione istantanea e dalle metriche di engagement, la vera innovazione non è più nel mezzo, ma nel messaggio. E il messaggio, in questo caso, è semplice: la credibilità è la nuova moneta dell’economia reale.

Fontanelli la esercita con rigore. Lo si vede nel modo in cui l’azienda investe nell’AI per velocizzare la formazione e nel modo in cui applica la tecnologia alla selezione del personale, trasformandola da filtro impersonale a strumento di crescita. Non è un caso se la stessa attenzione al dettaglio si riflette anche nella gestione interna: procedure, manuali, piattaforme digitali, tutto è pensato per garantire replicabilità e trasparenza. L’obiettivo è costruire una macchina solida che funzioni anche quando lui non è nella stanza.

Nel mondo della consulenza e del fundraising, dove il confine tra performance e apparenza è sempre più sottile, QUEST SRL rappresenta una forma di resistenza culturale. L’azienda non promette rivoluzioni, non ostenta successi. Lavora in silenzio, raccoglie dati, forma persone, restituisce risultati tangibili. È il modello di impresa che si riconosce non dal volume delle parole, ma dalla coerenza delle azioni.

In un mercato che corre, QUEST sceglie di camminare.

È una scelta che paga nel lungo periodo, perché costruisce fiducia, e la fiducia è la sola valuta che non si svaluta. In questo senso, il sito ufficiale non è solo una vetrina, ma una dichiarazione di metodo: comunicare meno, dimostrare di più.

Forse è questo il vero significato di quella parola, Quest. Una ricerca che non si esaurisce, una sfida che non finisce mai.

Perché, in fondo, l’etica non è un vantaggio competitivo. È un confine. E chi riesce a rispettarlo, anche quando potrebbe oltrepassarlo, ha già vinto.