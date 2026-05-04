Internazionali di Roma, tutte le gare live sui canali Sky. Una al giorno in chiaro su TV8

04 maggio 2026 a

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Al via gli Internazionali, appuntamento che spalanca le porte anche alla «Casa dello Sport». Da oggi, cinque mesi non stop di sport su Sky e in streaming su NOW: oltre 90 appuntamenti e più di 6.800 ore di diretta. Ad inaugurare l'estate di Sky Sport l'atteso evento del Foro Italico: 13 giorni di sfide live e un match al giorno del torneo maschile in diretta in chiaro anche su TV8. E dopo Roma, oltre 40 tornei dell’ATP e del WTA Tour, con l’esclusiva di Wimbledon e gli US Open. Ma spazio anche a nuoto, atletica leggera, volley maschile e femminile e basket. In primo piano inoltre il calcio, con il rush finale della stagione e le gare di Europa e Champions League. Da non perdere infine gli appuntamenti col beach volley, la pallanuoto, il rugby ed i motori. A completare il quadro, il ritorno di «Calciomercato – L’Originale» nella sua versione estiva.

Si comincia quindi con il grande tennis, in scena nella Capitale fino al 17 maggio: oltre 500 ore di programmazione live, tra partite, studi dedicati e speciali di approfondimento. Per l’edizione 2026, Sky Sport garantirà la più ampia copertura mai realizzata per il torneo romano: fino a 6 canali dedicati, a partire da Sky Sport Tennis in grado di seguire ogni campo. Per la prima volta la programmazione del torneo sarà arricchita da Diretta Tennis, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata. A rendere l’esperienza di visione ancora più completa sarà Sky Sport Plus, l’opzione interattiva che consentirà agli spettatori di spostarsi in completa autonomia da un campo all’altro. Come sempre Sky Tennis Show, sarà lo studio di riferimento che accompagnerà ogni giornata di tennis. Infine appuntamento speciale con «Gli Internazionali di Ljubo»: il racconto e l’analisi quotidiana di Ivan Ljubicic.