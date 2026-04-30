Commissione d'indagine per il buco sanitario pugliese

30 aprile 2026 a

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“Subito una commissione d'indagine per accertare i responsabili del buco sanitario pugliese: per il deficit di 369 milioni bisognerà chiarire ogni singola voce. Vogliamo l'elenco: nomi e cognomi”. Questa la richiesta avanzata dai gruppi della minoranza di centrodestra nel Consiglio regionale della Puglia: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Puglia e gruppo Misto. “La Puglia è in un vicolo cieco, e ai cittadini verrà imposto di pagare di tasca propria, con l'aumento dell'addizionale Irpef, parte della voragine da 369 milioni accumulata nel 2025 nei conti della sanità regionale. Si apre ora una fase commissariale, e la Regione dovrà dire ai ministeri di Economia e Salute come intende uscire dal deficit”, avvertono i 4 gruppi del centrodestra. "Siccome il presidente Decaro e l'assessore Pentassuglia, a fronte di nostre reiterate richieste, fanno scena muta e non spiegano come e chi abbia creato questo debito spaventoso, li mettiamo spalle al muro e chiediamo una Commissione d'indagine urgente per chiarire il nostro dubbio, che è quasi una certezza: nel 2025 la spesa sanitaria è andata fuori controllo per foraggiare clientele e accordi elettorali in vista delle regionali. Per non dire della corsa ai tagli dei nastri di ospedali, ambulatori e sale operatorie ancora chiusi dopo mesi”. E Fdi accusa la Giunta Decaro: “Ha rimescolato le deleghe dei Dipartimenti, ma lasciando il numero esattamente a quello che era precedentemente: 13 posti”. ANT. SBR.