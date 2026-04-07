Ad Assisi le investiture di nuovi Templari: tra storia, fede e missione

Nella città di San Francesco, cuore pulsante della Cristianità, l'associazione Templari Oggi APS ha accolto nuovi membri con un rito solenne che unisce l'antica tradizione al servizio contemporaneo

07 aprile 2026 a

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Nel cuore di Assisi, luogo simbolo della fede universale e della storia cristiana, si è rinnovato un rito dal profondo valore spirituale. Parallelamente all'intenso servizio prestato durante il Triduo Pasquale nelle principali chiese italiane, la cripta di un antico convento situato nei pressi della piazza principale della città ha ospitato la cerimonia delle investiture. In un clima di sacro raccoglimento, novizi, nuovi armiger e miles hanno pronunciato la loro promessa solenne, segnando l'ingresso ufficiale in una comunità che oggi declina l'antica regola cavalleresca in un impegno concreto e gratuito per la Chiesa.

Un giuramento di servizio e protezione

Il rito delle investiture non è stato una semplice rievocazione storica, ma l'assunzione di una responsabilità che guarda ai bisogni del presente. I nuovi membri hanno giurato di dedicare le proprie energie al sostegno dei poveri, dei derelitti, delle donne e di chiunque versi in condizioni di fragilità o necessità di assistenza. Questo vincolo di fedeltà si traduce nella missione quotidiana dell'associazione Templari Oggi APS: una testimonianza fondata su fede, disciplina e responsabilità verso il prossimo, agendo come presenza viva e operosa nel tessuto sociale e religioso attuale.

Cultura e formazione: la sapienza del sacro

L'evento spirituale è stato arricchito da momenti di alto profilo culturale e formativo, necessari per la comprensione profonda delle radici della missione. In questi giorni si sono svolte conferenze storiche e presentazioni di libri che hanno esplorato il legame tra tradizione e contemporaneità. Tra le iniziative di rilievo, la Sala delle Logge del Palazzo dei Priori ha ospitato l'incontro "I Simboli del Sacro", con l'intervento di Mauro Giorgio Ferretti, Magister e Presidente di Templari Oggi APS. Queste occasioni di studio permettono di divulgare una realtà documentata, lontana da miti leggendari, focalizzata sulla bellezza del sacro, sulla sua simbologia e sulla rinnovata missione dei Templari a custodia dei valori cristiani.

Una testimonianza accanto ai ministri di Dio

Assisi ha confermato così il suo ruolo di faro spirituale per una rete che ormai supera i confini nazionali. Che si tratti della custodia di chiese storiche o del supporto liturgico, l'azione dei Templari oggi resta fedele a un principio cardine: il servizio volontario accanto ai ministri della Chiesa, volto a preservare il decoro del culto e a offrire dignità a chi soffre. Il giuramento prestato nella cripta francescana diventa così un atto di amore concreto, che trasforma la promessa cavalleresca in un'opera di misericordia quotidiana a servizio della comunità.