Viterbo, prima tappa della Giornata Regionale delle Dipendenze. Maselli: «Importante sensibilizzare sulla prevenzione»

30 marzo 2026 a

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L’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, ha partecipato a Viterbo alla prima tappa della Giornata Regionale delle Dipendenze, insieme al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e al presidente dell’ASP ISMA, Antonio De Napoli.

«Giornate come queste, che andremo a celebrare in tutte le province della Regione, sono molto importanti per sensibilizzare i cittadini su un fenomeno preoccupante come quello delle dipendenze. Per fare ciò è importante costruire una rete tra istituzioni e associazioni che operano sul territorio, andando a rafforzare il concetto di prevenzione, soprattutto tra i più giovani. Ringrazio l’ISMA per questo impegno verso la tematica delle dipendenze» ha dichiarato l’assessore Maselli.

La Giornata Regionale delle Dipendenze nasce in attuazione della Legge Regionale n. 5/2025, che ne istituisce la celebrazione annuale il 6 maggio ed è promossa dall’ASP ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro, su mandato della Regione Lazio.