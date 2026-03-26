Sicurezza antincendio, debutta a Milano il sistema brevettato ALP Fire System AR1200

26 marzo 2026 a

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Nuovi standard nella protezione di persone ed edifici nell'ambito dell'impiantistica e della sicurezza antincendio, con un approccio che combina efficienza e sostenibilità. A Milano viene presentato un sistema brevettato definito unico al mondo, sviluppato dallo spin-off dell’Università Niccolò Cusano Alpactive International. Il progetto comprende il pannello e l’innovazione ALP Fire System AR1200.

Il debutto ufficiale avviene in occasione di MCE 2026, la Mostra Convegno Expocomfort in programma a Fiera Milano dal 24 al 27 marzo. L’iniziativa segna un passaggio rilevante per il settore dell’impiantistica e della sicurezza antincendio, che si confronta con una nuova soluzione tecnologica.

L’invenzione nasce dall’incontro tra ricerca accademica e capacità industriale. Sotto la guida dell’inventore Giuseppe Librizzi, la società ALP Emirates Panel Manufacturing L.L.C., anch’essa spin-off dell’Università Niccolò Cusano nell’ambito del corso di laurea in Ingegneria Meccanica, ha ottenuto il brevetto ministeriale n. 102024000002605. La tutela riguarda sia il prodotto sia l’intero know-how tecnologico della linea produttiva.

ALP Fire System AR1200: le caratteristiche

Dal punto di vista tecnico, ALP Fire System AR1200 è progettato per il trasporto di aria calda ad alta temperatura e testato per resistere fino a 2500 gradi per una durata di 4-5 ore anche a fiamma diretta, mantenendo l’integrità strutturale.

Tra le caratteristiche indicate: assenza di gocciolamento, nessuna emissione di fumo, resistenza ad altissime temperature e affidabilità nelle installazioni. Il sistema è inoltre fino a otto volte più leggero rispetto alle condotte in lamiera e ai canali in silicato di calcio tradizionali, con tempi di installazione ridotti di circa il 50%.

Le superfici interne sono trattate con tecnologia Alp Micro Virus Tecnology, con l’obiettivo di garantire la tutela e l’igiene dell’aria. Sul fronte ambientale, il prodotto non utilizza gas come CFC, HCFC, HFC e idrocarburi, associati all’incremento del buco dell’ozono. Il sistema rispetta inoltre le normative nazionali e internazionali in materia di resistenza al fuoco.

Il brevetto copre l’intero ciclo produttivo, descritto come un impianto ad alta tecnologia in grado di trasformare il know-how scientifico in una soluzione industriale scalabile.

“Con ALP Fire System AR1200 non offriamo solo un componente, ma una garanzia di sicurezza attiva e passiva”, spiegano da ALP Emirates. “È il risultato di anni di test nei laboratori di Ingegneria Meccanica, oggi pronti a proteggere le grandi infrastrutture mondiali”.