Grande successo per la "Maratona dell'Acqua". La 31ª edizione della "Acea Run Rome The Marathon"

Oggi 22 marzo è la Giornata Mondiale dell'Acqua ACEA rafforza ancor di più la partnership con la manifestazione fornendo i nuovi brick con il brand “Ah2O!, l'Acqua di Roma”

22 marzo 2026 a

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Roma, 22 marzo 2026 – Grande successo per la “Maratona dell’Acqua” a Roma. Si è svolta oggi la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in Italia e tra i più prestigiosi al mondo. L’edizione 2026 è stata vinta dal keniano Asbel Rutto, nel maschile, e dalla keniana Pascaline Kibiwot, nel femminile. Podio maschile completato da Henry Tukor Kichana e Lencho Tesfaye Anbesa, seconda e terza invece hanno concluso Genet Tadesse Robi e Aberash Fayesa Robi. A premiare per Acea è stata la presidente Barbara Marinali. Acea quest’anno ha rafforzato ancora di più la partnership con la manifestazione poiché la competizione si è svolta in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua. L’hashtag che ha accompagnato l’intera manifestazione è stato #RunForWater, per celebrare il profondo legame tra risorsa idrica e sport.

Per l’occasione l’azienda ha previsto una serie di iniziative ispirate alla tutela della risorsa idrica, coniugando sport, sostenibilità e impegno per la tutela dell’ambiente. Nei giorni delle gare ha assicurato un articolato piano di supporto idrico lungo l’intero percorso e fornito 500.000 nuovi brick d’acqua per garantire l’idratazione ai 60mila partecipanti. I brick con il brand “Ah2O!, l’Acqua di Roma”, firmati Acea, sono stati creati proprio per sottolineare la purezza dell’acqua capitolina messa a disposizione della maratona: è un gioco di parole tra la tipica esclamazione “Ahò” e la formula chimica dell’acqua, un modo per celebrare il legame tra la Capitale e la sua risorsa più preziosa, la stessa che Acea porta ogni giorno nelle case dei cittadini.

Al Circo Massimo grande affluenza allo stand Acea dell’Expo Village: una vera e propria "Casa della Maratona dell’Acqua" dedicata alla tutela delle risorse idriche. Nei suoi 200 metri quadrati, lo spazio ha ospitato attività su sport e sostenibilità, con esperienze interattive pensate per raccontare il mondo dell’acqua in modo innovativo. I tanti visitatori hanno potuto mettersi alla prova con una “claw machine” per vincere gadget e i brick d’acqua “Ah2O!” o scattare foto personalizzate al social booth.

Per i più curiosi, un visore di realtà aumentata per un viaggio virtuale negli impianti idrici, svelando la tecnologia e il valore che si celano dietro ogni goccia. In questo contesto è nata “La Maratona dell’Acqua”, la nuova campagna di comunicazione che Acea ha lanciato l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Articolata in più soggetti su stampa, web e social e sviluppata secondo un percorso narrativo “a tappe”, rappresenta simbolicamente il tragitto che l’acqua compie quotidianamente, dalle fonti alla distribuzione ai cittadini. Acea ha anche sviluppato l’App Acquea, pensata per atleti, cittadini e turisti, che permette di individuare, tra 3.500 punti idrici geolocalizzati a Roma, la fontana, il nasone o la Casa dell’acqua Acea più vicina per dissetarsi e controllare il proprio livello di idratazione corporea.