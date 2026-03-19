Disturbi alimentari, alla Sapienza la Panchina Lilla promossa da DiSCo Lazio. Foglio: “Rompere il silenzio è il primo passo per affrontare queste fragilità”

19 marzo 2026 a

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Un segno concreto per sensibilizzare la comunità universitaria su un tema sempre più diffuso tra i giovani e non solo. Ierimattina, presso l’Università La Sapienza di Roma, è stata inaugurata la Panchina Lilla, simbolo della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, nell’ambito di un’iniziativa promossa da DiSCo Lazio insieme all’Università La Sapienza su iniziativa delle rappresentanze studentesche. All’appuntamento hanno preso parte il presidente di DiSCo Lazio Simone Foglio, la Magnifica Rettrice dell’Università La Sapienza Antonella Polimeni, il Direttore Generale del Policlinico Umberto I dott. Fabrizio D’Alba, insieme agli studenti e alla comunità accademica. L’installazione della Panchina Lilla rappresenta un gesto simbolico ma al tempo stesso concreto per accendere l’attenzione su una problematica che riguarda da vicino molti giovani e che richiede sempre più momenti di informazione e ascolto.

“Parlare di disturbi del comportamento alimentare significa prima di tutto rompere il silenzio che spesso circonda queste fragilità. Le università e le istituzioni hanno la responsabilità di creare luoghi in cui gli studenti possano sentirsi ascoltati e sostenuti. Iniziative come la Panchina Lilla servono proprio a questo: rendere visibile un problema che riguarda tante ragazze e tanti ragazzi e contribuire a costruire una cultura dell’attenzione e della cura”, ha dichiarato Simone Foglio, presidente di DiSCo Lazio.

“L’iniziativa promossa dall’associazione studentesca Sapienza Futura, sostenuta da Sapienza e Lazio Disco, rappresenta un segnale importante di attenzione verso i disturbi del comportamento alimentare, una condizione che coinvolge sempre più giovani e che richiede consapevolezza, ascolto e responsabilità condivisa - ha dichiarato la Magnifica Rettrice dell’Università La Sapienza Antonella Polimeni - È particolarmente significativo che la sensibilizzazione parta dalle studentesse e dagli studenti e dalle loro rappresentanze: quando sono i giovani a farsi promotori di attenzione e cura verso questi temi, si contribuisce concretamente a superare stigma e silenzi ancora presenti. Azioni simboliche come l’installazione della lilla assumono pieno valore quando si accompagnano all’impegno delle istituzioni nel garantire servizi, supporto e percorsi di prevenzione. Sapienza e Lazio Disco lavorano insieme proprio in questa direzione, sostenendo la comunità studentesca con strumenti concreti, servizi gratuiti ed accessibili, mantenendo alta l’attenzione su un tema che riguarda la salute e il benessere delle persone.”

Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione promosse da DiSCo Lazio sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, si sono svolti anche altri due appuntamenti nella giornata di lunedì 16 marzo.

Il primo si è svolto alle ore 14:00 presso Roma Tre - sede di Vasca Navale, dove si è tenuto un momento di sensibilizzazione su iniziativa delle rappresentanze studentesche dell’ateneo, presso la Panchina Lilla dedicata alla studentessa Chiara Riganò, prematuramente scomparsa. All’incontro sono intervenuti il Magnifico Rettore dell’università Roma Tre Prof. Massimiliano Fiorucci, il padre di Chiara, Antonio Riganò, Il Presidente di DiSCo lazio e le rappresentanti degli studenti. Sempre lunedì 16 marzo, alle ore 17:30, presso l’Hub culturale Moby Dick, si è tenuta la presentazione del libro “17 settimane, 1 rinascita” della studentessa Sara Riccioni.

L’incontro ha offerto un’occasione di confronto e testimonianza su un tema che riguarda da vicino il benessere psicofisico dei giovani, attraverso il racconto personale dell’autrice.

Le iniziative si inseriscono nell’impegno di DiSCo Lazio a promuovere momenti di informazione e sensibilizzazione su temi che riguardano la salute e il benessere della popolazione studentesca, contribuendo a costruire all’interno delle università spazi sempre più attenti alle fragilità e alle esigenze dei giovani, come il potenziamento del servizio di counseling psicologico.