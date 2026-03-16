Campus Bio-Medico e Municipio Roma IX: Insieme per la Rigenerazione e lo Sviluppo Sostenibile di Trigoria 

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Roma, 16 marzo 2026 – Si è svolto presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo "Marta Russo" l’evento promosso dal Municipio IX Roma Eur, dal titolo “Il Municipio si trasforma – Passato, presente e futuro”, con focus sul quadrante di Trigoria e sulle strategie di sviluppo urbano sostenibile. Nel corso dell’evento sono stati illustrati i principali interventi pubblici che hanno interessato servizi sociosanitari, mobilità, ambiente e formazione. L’incontro ha offerto una panoramica sulle trasformazioni del territorio, toccando ambiti quali le attività produttive, la cultura e i servizi assistenziali, fino alle strategie urbanistiche. È stato, inoltre, sottolineato il ruolo determinante del Campus Bio-Medico di Roma nella trasformazione di Trigoria e nella valorizzazione della visione One Health.

Domenico Mastrolitto, Direttore Generale Campus Bio-Medico SpA, ha affermato: “Interveniamo con piacere a questo significativo evento pubblico del Municipio IX per condividere il percorso di sviluppo di Trigoria e del Campus Bio-Medico, che ha avuto da sempre un rapporto diretto e costante con il territorio e con le istituzioni locali. Fin dall’inizio il Campus è stato pensato non soltanto come luogo assistenziale e di formazione, ma come uno spazio aperto alla comunità, capace di offrire servizi, ascolto e risposte concrete ai bisogni delle persone. In tal senso, il dialogo con il Municipio IX e con Roma Capitale rappresenta un elemento fondamentale per sviluppare iniziative che abbiano un impatto reale sulla vita dei cittadini. Molti dei servizi che oggi il Campus mette a disposizione, dall’assistenza sanitaria alle attività sociali, fino ai progetti di supporto alle persone più fragili, nascono proprio da questa relazione con il territorio e dalla volontà condivisa di costruire un sistema di prossimità orientato al bene comune. In questa prospettiva si inserisce anche la visione One Health, che guida il percorso di sviluppo del Campus: un approccio che mette al centro la salute umana e quella degli ecosistemi. Il percorso che stiamo costruendo insieme alle istituzioni va proprio in questa direzione: una rigenerazione che non riguarda soltanto gli spazi ma soprattutto le relazioni, i servizi e la qualità della vita delle persone”.

Titti Di Salvo, Presidente del Municipio IX Roma Eur, ha dichiarato: “Il rapporto tra il Municipio IX e il Campus Bio-Medico nasce da un dialogo diretto con il territorio e dalla volontà comune di costruire servizi e opportunità per la comunità di Trigoria. In questi anni il Campus ha dimostrato una forte sensibilità sociale, come testimoniano anche l’apertura del nuovo Centro Antiviolenza, un presidio importante di ascolto e sostegno per le donne, e la Social Card della nuova Parafarmacia del Policlinico. Questa vocazione è visibile anche negli spazi del Campus, sempre più vissuti come una vera piazza pubblica: un luogo frequentato non solo da pazienti ma da cittadini che trovano qui servizi, relazioni e punti di riferimento per le loro esigenze quotidiane. Il lavoro svolto insieme al Campus Bio-Medico dimostra quanto sia importante costruire alleanze tra istituzioni e realtà del territorio per migliorare concretamente la qualità della vita delle persone”.