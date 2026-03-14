Il progetto TOBIA arriva a Frosinone, Sora e Cassino

Maselli: «Integrazione socio-sanitaria che permette di assistere disabili gravi e gravissimi non collaboranti»

14 marzo 2026 a

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Il progetto TOBIA arriva negli ospedali della provincia di Frosinone. L’assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli ha infatti inaugurato il modello organizzativo, dedicato alla presa in carico delle persone con disabilità complessa non collaborante, negli ospedali ‘Spaziani’ di Frosinone, ‘SS. Trinità’ di Sora e ‘S. Scolastica’ di Cassino.

Presenti anche la Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lazio Alessia Savo, la garante regionale per la tutela delle persone con disabilità Anna Teresa Formisano, il Direttore Generale della ASL di Frosinone Arturo Cavaliere e la Direttrice Sanitaria della ASL di Frosinone Maria Giovanna Colella.

«Grazie al progetto TOBIA tutta la rete ospedaliera della Regione Lazio sarà in grado di accogliere ed assistere persone con disabilità grave e gravissima non collaboranti. Un fulgido esempio di vera integrazione socio-sanitaria, portata avanti grazie ad un'equipe multidisciplinare formata da medici, infermieri, psicologi, OSS e assistenti sociali. Un ulteriore tassello fondamentale che andiamo ad inserire nel mosaico delle politiche sociali per una Regione Lazio sempre più attenta e vicina alle persone con disabilità» ha dichiarato l’assessore Maselli.