Alla Camera dei Deputati il confronto tra istituzioni e imprese sul futuro dell'economia digitale

Roma – Presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati si è svolto il convegno “Rivoluzione digitale: il mercato tra incognite ed opportunità”, un momento di confronto tra istituzioni, professionisti e imprenditori dedicato alle trasformazioni economiche e sociali generate dall’innovazione tecnologica.

L’evento è stato organizzato su iniziativa dell’On. Cristina Almici, con il supporto dell’Associazione IDEA – Italian Digital Experts Association, realtà impegnata nella promozione della cultura digitale e del dialogo tra mondo istituzionale e imprenditoriale.

Durante il congresso sono stati affrontati i principali temi legati alla digitalizzazione dei mercati, all’innovazione finanziaria e all’evoluzione delle imprese nell’economia globale, con particolare attenzione alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e alle sfide che esse pongono in termini di competitività, regolamentazione e sviluppo economico.

Nel corso dell’incontro, l’On. Cristina Almici ha sottolineato l’importanza di creare spazi di confronto tra istituzioni e imprese per accompagnare il cambiamento tecnologico:

“La rivoluzione digitale sta ridefinendo il funzionamento dei mercati e delle professioni. È fondamentale promuovere un dialogo costante tra politica, imprese e professionisti per comprendere le trasformazioni in atto e valorizzare le opportunità di sviluppo per il nostro Paese.”

Il convegno ha visto la partecipazione di professionisti e imprenditori che operano in settori profondamente influenzati dall’innovazione digitale, portando testimonianze concrete su come la tecnologia stia trasformando modelli di business, relazioni con i clienti e strategie di crescita.

Tra i partecipanti all’iniziativa figurano tre imprenditori italiani attivi in ambiti diversi ma accomunati da una forte attenzione all’innovazione.

Lorenzo Giberti, fondatore di GloboBanks, società specializzata in relazioni bancarie digitali e soluzioni finanziarie internazionali per imprenditori e PMI, lavora con aziende italiane che operano sui mercati globali supportandole nella costruzione di infrastrutture bancarie moderne e digitali. È spesso invitato come relatore su temi legati all’innovazione finanziaria, all’internazionalizzazione e al futuro del sistema bancario.

Simone Bresciani, imprenditore attivo nel settore del lusso e del commercio internazionale, ha portato il proprio contributo sull’evoluzione delle strategie di vendita e comunicazione nel mercato globale. Il suo lavoro è focalizzato sull’integrazione tra relazione digitale, posizionamento del brand e costruzione della fiducia nel settore luxury.

Michele Inzaghi, odontoiatra specializzato in odontoiatria estetica e digitale, ha illustrato come anche il settore sanitario stia vivendo una trasformazione significativa grazie alle nuove tecnologie. La sua attività clinica integra strumenti avanzati come scanner intraorali, progettazione CAD-CAM e pianificazione digitale del sorriso, con l’obiettivo di ottenere risultati estetici sempre più prevedibili e personalizzati per il paziente.

Il congresso ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra mondo istituzionale e imprenditoriale, evidenziando come innovazione digitale, competenze e collaborazione tra pubblico e privato siano elementi fondamentali per affrontare le sfide economiche del futuro.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione della cultura digitale portato avanti dall’Associazione IDEA, che continua a favorire momenti di confronto e approfondimento sui temi della trasformazione tecnologica e del suo impatto sull’economia e sulla società.