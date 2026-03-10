Museo Nazionale Romano e Liceo Cavour: accordo per progetti comuni

10 marzo 2026 a

Da martedì 10 marzo, a Palazzo Massimo, si svolgeranno le prime attività di educazione al patrimonio culturale realizzate nell’ambito dell’accordo di partenariato tra il Liceo Cavour di Roma e il Museo Nazionale Romano, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

L’Accordo, attivo dal 16 febbraio 2026, è stato sottoscritto dalla Direttrice del Museo, Federica Rinaldi, e il Dirigente Scolastico, Carlo Scognamiglio, con la collaborazione della professoressa Claudia Marino, ed è finalizzato alla condivisione di azioni promozionali per la diffusione della cultura nei rispettivi ambiti di applicazione attraverso il coinvolgimento attivo e formativo delle studentesse e degli studenti. Il progetto rientra nel contenuto del Protocollo di Intesa, siglato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Ministro della Cultura, per rafforzare la cooperazione tra scuola, arte e territorio e promuovere la crescita culturale, artistica e civica delle nuove generazioni (Roma, 26 febbraio 2026).

I luoghi dell’educazione e dell’approfondimento, costituiti dalla scuola e dalle sedi museali, devono rispondere ai bisogni sociali di forme costruttive di aggregazione, di stimolo al pensiero critico, di creatività, in una costante educazione alla bellezza e al rispetto del patrimonio. Nell’accordo, le due istituzioni coinvolte utilizzeranno, quindi, le esperienze e le competenze reciproche, maturate nei settori dell’istruzione, della didattica e dell’educazione al patrimonio culturale, per la realizzazione di progetti comuni, di integrazione culturale che permettono l’uso degli spazi reciproci per le attività di Outdoor Education, ma anche per la realizzazione di eventi che coinvolgano la comunità liceale, in azioni congiunte, volte ad accrescere la consapevolezza del ruolo educativo dei musei e del patrimonio culturale in essi contenuto.

Le attività prevedono il 10 marzo una visita aperta alle studentesse e agli studenti ad una selezione di ritratti femminili nelle sale espositive di Palazzo Massimo. Seguiranno iniziative tra cui il concerto del coro del Liceo presso il Teatro di Palazzo Altemps, in occasione della Festa delle Palilia del 21 aprile, il Natale di Roma, ed eventi in occasione della Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day - IMD) del 18 maggio per promuovere il ruolo fondamentale dei musei nello scambio culturale e nella società.

Il programma completo sul sito del Museo Nazionale Romano:

www.museonazionaleromano.beniculturali.it